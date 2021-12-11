https://tr.sputniknews.com/20211211/bakan-pakdemirli-ak-partinin-kaderi-turkiyenin-kaderidir-2023-secimleri-cok-onemli-1051675959.html

Bakan Pakdemirli: AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin kaderidir, 2023 seçimleri çok önemli

Bakan Pakdemirli: AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin kaderidir, 2023 seçimleri çok önemli

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "AK Parti'nin kaderi, Türkiye'nin kaderidir diyoruz. 2023 seçimleri çok önemli. Biz 19 yılda sessiz bir devrim yaptık... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

ak parti

türkiye

bekir pakdemirli

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balçova Termal Otel'de AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi'nin İzmir Eğitim Programı'nda partililerle buluştu.Pakdemirli, toplantıdaki konuşmasında, bütün dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini, Türkiye'de de vatandaşı ve üreticiyi salgının olumsuz etkilerinden korumak için çalıştıklarını ifade etti.Dünyanın değiştiğini, sınırların ortadan kalktığını kaydeden Bakan Pakdemirli, milletlerin algı ve beklentisinin de değiştiğini, daha üretici, yenilikçi ve paylaşımcı bir yapının ortaya çıktığını söyledi.'2030 sonrasında Türkiye, dünyanın en önemli ekonomilerinden biri haline gelecek'AK Parti'nin vesayete karşı çıkarak sessiz bir devrim yaptığının altını çizen Pakdemirli, "Bütün dünyadaki analizler şunu gösteriyor ki 2030 sonrasında Türkiye, dünyanın en önemli ekonomilerinden biri haline gelecek. Kimse bugünlere bakıp da enseyi karartmasın. Kendine muhalefet bir muhalefetimiz var. Kendini itibarsızlaştıran bir muhalefet ile karşı karşıyayız" diye konuştu.Bakan Pakdemirli, muhalefetin millete hizmet etmek gibi bir amacının olmadığını savunarak, "Onların bütün siyaseti AK Parti'ye sövmek, Recep Tayyip Erdoğan'ın gidişine oynamak. Bunun dışında bir siyasetleri yok. Bu siyaset bundan önce işe yaramadığı gibi bundan sonra da işe yaramayacaktır" dedi.'İktidardan 3 oy daha çalmak için'AK Parti'nin Türkiye'ye büyük hizmetler verdiğini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:Pakdemirli, muhalefet partilerinin orman şehitlerinin üzerinden de siyaset yapmaya çalıştığını dile getirerek, birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangınları söndürdüklerini kaydetti.Yangın söndürmenin uçak meselesi olmadığını söyleyen Pakdemirli, "Bu iş uçak meselesi, adet meselesi değil, gönül meselesi. Bizim gönül vermiş bir orman teşkilatımız var." dedi.Pakdemirli, konuşmasında Tarım ve Orman Bakanlığının hizmet ve projeleri hakkında da bilgiler verdi.

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ak parti, türkiye, bekir pakdemirli