Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211211/bakan-pakdemirli-ak-partinin-kaderi-turkiyenin-kaderidir-2023-secimleri-cok-onemli-1051675959.html
Bakan Pakdemirli: AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin kaderidir, 2023 seçimleri çok önemli
Bakan Pakdemirli: AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin kaderidir, 2023 seçimleri çok önemli
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "AK Parti'nin kaderi, Türkiye'nin kaderidir diyoruz. 2023 seçimleri çok önemli. Biz 19 yılda sessiz bir devrim yaptık... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T21:12+0300
2021-12-11T21:12+0300
türkiye
ak parti
türkiye
bekir pakdemirli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051675827_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_03316c0239b170e95262c7e1c895d54e.jpg
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balçova Termal Otel'de AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi'nin İzmir Eğitim Programı'nda partililerle buluştu.Pakdemirli, toplantıdaki konuşmasında, bütün dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini, Türkiye'de de vatandaşı ve üreticiyi salgının olumsuz etkilerinden korumak için çalıştıklarını ifade etti.Dünyanın değiştiğini, sınırların ortadan kalktığını kaydeden Bakan Pakdemirli, milletlerin algı ve beklentisinin de değiştiğini, daha üretici, yenilikçi ve paylaşımcı bir yapının ortaya çıktığını söyledi.'2030 sonrasında Türkiye, dünyanın en önemli ekonomilerinden biri haline gelecek'AK Parti'nin vesayete karşı çıkarak sessiz bir devrim yaptığının altını çizen Pakdemirli, "Bütün dünyadaki analizler şunu gösteriyor ki 2030 sonrasında Türkiye, dünyanın en önemli ekonomilerinden biri haline gelecek. Kimse bugünlere bakıp da enseyi karartmasın. Kendine muhalefet bir muhalefetimiz var. Kendini itibarsızlaştıran bir muhalefet ile karşı karşıyayız" diye konuştu.Bakan Pakdemirli, muhalefetin millete hizmet etmek gibi bir amacının olmadığını savunarak, "Onların bütün siyaseti AK Parti'ye sövmek, Recep Tayyip Erdoğan'ın gidişine oynamak. Bunun dışında bir siyasetleri yok. Bu siyaset bundan önce işe yaramadığı gibi bundan sonra da işe yaramayacaktır" dedi.'İktidardan 3 oy daha çalmak için'AK Parti'nin Türkiye'ye büyük hizmetler verdiğini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:Pakdemirli, muhalefet partilerinin orman şehitlerinin üzerinden de siyaset yapmaya çalıştığını dile getirerek, birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangınları söndürdüklerini kaydetti.Yangın söndürmenin uçak meselesi olmadığını söyleyen Pakdemirli, "Bu iş uçak meselesi, adet meselesi değil, gönül meselesi. Bizim gönül vermiş bir orman teşkilatımız var." dedi.Pakdemirli, konuşmasında Tarım ve Orman Bakanlığının hizmet ve projeleri hakkında da bilgiler verdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/1051675827_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0e4676a2ae58cb51ee861f3b65f83c0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, türkiye, bekir pakdemirli

Bakan Pakdemirli: AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin kaderidir, 2023 seçimleri çok önemli

21:12 11.12.2021
© AATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balçova Termal Otel'de AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi'nin İzmir Eğitim Programı'nda partililerle buluştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balçova Termal Otel'de AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi'nin İzmir Eğitim Programı'nda partililerle buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© AA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "AK Parti'nin kaderi, Türkiye'nin kaderidir diyoruz. 2023 seçimleri çok önemli. Biz 19 yılda sessiz bir devrim yaptık. Türkiye'de görülmemiş hizmetler yapıldı, tarihi fırsatlar yakalandı. Çileli ve engelli yollardan hep birlikte geçtik. Bu sessiz devrim çoğunluğun sesiydi" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balçova Termal Otel'de AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi'nin İzmir Eğitim Programı'nda partililerle buluştu.
Pakdemirli, toplantıdaki konuşmasında, bütün dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini, Türkiye'de de vatandaşı ve üreticiyi salgının olumsuz etkilerinden korumak için çalıştıklarını ifade etti.
Dünyanın değiştiğini, sınırların ortadan kalktığını kaydeden Bakan Pakdemirli, milletlerin algı ve beklentisinin de değiştiğini, daha üretici, yenilikçi ve paylaşımcı bir yapının ortaya çıktığını söyledi.

'2030 sonrasında Türkiye, dünyanın en önemli ekonomilerinden biri haline gelecek'

AK Parti'nin vesayete karşı çıkarak sessiz bir devrim yaptığının altını çizen Pakdemirli, "Bütün dünyadaki analizler şunu gösteriyor ki 2030 sonrasında Türkiye, dünyanın en önemli ekonomilerinden biri haline gelecek. Kimse bugünlere bakıp da enseyi karartmasın. Kendine muhalefet bir muhalefetimiz var. Kendini itibarsızlaştıran bir muhalefet ile karşı karşıyayız" diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, muhalefetin millete hizmet etmek gibi bir amacının olmadığını savunarak, "Onların bütün siyaseti AK Parti'ye sövmek, Recep Tayyip Erdoğan'ın gidişine oynamak. Bunun dışında bir siyasetleri yok. Bu siyaset bundan önce işe yaramadığı gibi bundan sonra da işe yaramayacaktır" dedi.

'İktidardan 3 oy daha çalmak için'

AK Parti'nin Türkiye'ye büyük hizmetler verdiğini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:
"AK Parti'nin kaderi, Türkiye'nin kaderidir diyoruz. 2023 seçimleri çok önemli. Biz 19 yılda sessiz bir devrim yaptık. Türkiye'de görülmemiş hizmetler yapıldı, tarihi fırsatlar yakalandı. Çileli ve engelli yollardan hep birlikte geçtik. Bu sessiz devrim çoğunluğun sesiydi.
Sessiz devrim yaptık ama anlatamadık. Muhalefete göre ülkede ne tarım ne bir şey kalmış. Bütün rakamları önlerine koydum. Muhalefete 'Siz yalan söylüyorsunuz.' dedim. Verileri gösterdim. 'TÜİK'ten mi aldın' dediler. Siz iktidara gelemezsiniz ama geldiğinizi varsayalım bu kurumlar size de lazım. Onların bizim yaptığımız işleri gölgelemek dışında yaptıkları bir iş yok.
Katar ile teknik işbirliği anlaşması imzalandı su alanında. Cahiller demiyorum çünkü bilerek yapıyorlar. Diyorlar ki 'Türkiye'nin suyunu Katar'a ulaştıracaklar.' Türkiye'nin suyunu Kıbrıs'a zor ulaştırıyoruz. Büyük yalan söylüyorlar. Niye? İktidardan 3 oy daha çalmak için."
Pakdemirli, muhalefet partilerinin orman şehitlerinin üzerinden de siyaset yapmaya çalıştığını dile getirerek, birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangınları söndürdüklerini kaydetti.
Yangın söndürmenin uçak meselesi olmadığını söyleyen Pakdemirli, "Bu iş uçak meselesi, adet meselesi değil, gönül meselesi. Bizim gönül vermiş bir orman teşkilatımız var." dedi.
Pakdemirli, konuşmasında Tarım ve Orman Bakanlığının hizmet ve projeleri hakkında da bilgiler verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:26Göbeklitepe'yi gezen Rus turizmciler ülkelerinde 'tarihin sıfır noktası'nı tanıtacak
21:12Bakan Pakdemirli: AK Parti’nin kaderi Türkiye’nin kaderidir, 2023 seçimleri çok önemli
21:12Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz
20:51Babacan: Madem kurun artması iyi bir şey, Merkez Bankası niye döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor
20:39İngiltere'de Omicron varyantı, 25 bin ila 75 bin ölüme neden olabilir
20:22Kadir İnanır yarın taburcu olacak
20:19Belçika mahkemelerinde başörtüsü yasağı kaldırıldı
20:03Bakan Dönmez: 10 Aralık'ta rüzgarımız elektrik üretimiyle rekor kırdı
19:43Bill Gates'ten Metaverse yorumu: 2-3 yıl içinde yaygınlaşabilir
19:38Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 191 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 255 yeni vaka
19:13Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Mutlaka ek zam ve refah payı uygulamasına ihtiyaç var
19:02Pentagon: Ekim ayında Ukrayna'ya 30 Javelin tanksavar füze sistemi teslim edildi
18:56Beşeri tıbbi ürünlere ‘acil kullanım onayı’ verilebilecek
18:55Bakan Koca'dan, tıbbi malzeme üreticilerine 3 milyar lira ödeme taahhüdü
18:35Meteoroloji İstanbul ve İzmir'i uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
18:33Çorlu Deresi simsiyah akıyor: Dereyi kirleten tesislere 25 milyon lira ceza
18:26Kremlin: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olmamasını umarız
18:20Şampiyonun belli olacağı F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
18:02'Karadeniz'de iklim değişikliğiyle birlikte sel ve heyelanlar artacak'
18:01Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır