https://tr.sputniknews.com/20211211/karaismailoglu-bu-kadar-geminin-bogazdan-gecmesi-mumkun-degil-alternatif-su-yolu-yapilmasi-sart-1051669408.html

Karaismailoğlu: Bu kadar geminin Boğaz'dan geçmesi mümkün değil, alternatif su yolu yapılması şart

Karaismailoğlu: Bu kadar geminin Boğaz'dan geçmesi mümkün değil, alternatif su yolu yapılması şart

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Araştırmalar 2050'li yıllarda boğazdan geçişin 78 bin, 2070 yıllarında ise 86 bine çıkacağını gösteriyor. Bu... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T14:26+0300

2021-12-11T14:26+0300

2021-12-11T14:26+0300

türkiye

kanal istanbul

istanbul boğazı

adil karaismailoğlu

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Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi STRATCOM SUMMIT 2021’e katıldı. Karaismailoğlu, son 19 yılda bakanlık olarak ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde 1 trilyon 136 milyar liralık yatırım harcaması yaptıklarını belirterek, devam eden projeler tamamlandığında bu yatırım tutarının 1,6 trilyon liraya çıkacağını söyledi.Küresel ticaretin artmasıyla tüm dünya gibi Türkiye'nin de liman yatırımlarını artırdığını belirten Karaismailoğlu, deniz taşımacılığında ve İstanbul Boğazı'nda yaşanacak artış için Kanal İstanbul Projesi'ni ortaya koyduklarını söyledi.İstanbul Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilerin bekleme süresinin 24 saati aştığını, bu sürede ekonomik kaybın yanı sıra çevreye de zarar verildiğini, boğazda kazaların yaşandığını anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"İstanbul Boğazı'nın yıllık güvenli geçiş için geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin civarındadır. Ama biz bu olağanüstü şartları zorlayarak, Marmara Denizi'ndeki beklemeleri azaltmak için olağanüstü güvenlik önlemleri alarak boğazdan yıllık 40 binin üzerinde gemi geçirmeye çalışıyoruz. 2050 yılına gelindiğinde boğazdan geçecek gemi sayısının 78 bine, 2070'li yıllarda 86 bine çıkması bekleniyor. Tabi bu kadar geminin İstanbul Boğazı'ndan geçmesi mümkün değildir. O yüzden İstanbul Boğazı'nın bu yükten, bu sıkıntıdan, bu tehlikeden kurtarılması için alternatif bir su yolunun yapılması, olmazsa olmaz oldu."Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un ekonomik açıdan ve çevresel etkiler açısından sağlayacağı katkılardan bahsederek, bu projenin çalışmalarının köprü yapımıyla başladığını bildirdi.İstanbul Havalimanı'nın tamamen şeffaf ve açık bir ihaleyle verildiğini, kazanan şirketin tamamen atıl bir alana devletten tek bir kuruş almadan milyarlarca avroluk yatırım yaptığını anlatan Karaismailoğlu, "25 yıl işletme süresi boyunca da devlete 22 milyar avro verecek. O kadar verimli bir yatırım oldu ki ilk açıldığı 2019'da verilen garantiye yolcu sayısı yakaladığı için onun üzerine ekstradan 22 milyon avro devleti yine nakit girişi sağlandı." diye konuştu.

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kanal istanbul, istanbul boğazı, adil karaismailoğlu