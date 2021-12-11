https://tr.sputniknews.com/20211211/kirim-tatarlari-ankarada-bulustu-egitim-kultur-ve-sanatta-gelismeyi-surduruyoruz-1051669722.html

Kırım Tatarları Ankara’da buluştu: ‘Eğitim, kültür ve sanatta gelişmeyi sürdürüyoruz’

Kırım Tatarları Ankara’da buluştu: ‘Eğitim, kültür ve sanatta gelişmeyi sürdürüyoruz’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın duyurduğu ‘Kırım Tatar Örgütlerinin Türkiye’deki Yurttaşlarıyla Kültürel ve İnsani Bağları’ başlıklı... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T14:45+0300

2021-12-11T14:45+0300

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türkiye

kırım tatarları

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Ukrayna'da yaşanan iç karışıklık sonrasında önce bağımsızlığını ilan eden, ardından da Rusya'ya bağlanan Kırım'da kültürel ve sosyal hayatta neler yaşandığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına anlatıldı.‘Kırım Tatar Örgütlerinin Türkiye’deki Yurttaşlarıyla Kültürel ve İnsani Bağları’ başlıklı foruma ev sahipliği yapan Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko'nun selamlama konuşması ile başlayan etkinlik, Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünver Sel'in açılış konuşmasıyla devam etti.Konuşmasında Kırım'ın Rusya'ya katılmasından sonra ülkede yaşanan kültürel gelişmeleri Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlara anlatmak için bu organizasyonu düzenlediklerini belirten Sel şunları söyledi:"Bizler Kırım Tatarları olarak vatanımız Kırım'ın Rusya'ya katıldıktan sonra, 2014 yılından itibaren neler yaşandığını Türkiye'de ve dışarıdaki her platformda Kırım'daki son durumu anlata gelmekteyiz. Bu kültür günleri kapsamında Kırım ve Rusya'daki partnerlerimiz ile beraber 2018 yılından itibaren 3 etkinlik gerçekleştirdik. Ukrayna'da çıkan iç karışıklıklar sonrasında bu karışıklıklara katılmamak için önce bağımsız oldu ardından da Rusya'ya katıldı. Tüm dünyada milletler öz inisiyatifleri ile istediği kararı alması BM'nin kuralları ile da bellidir"Kırım’dan kalabalık bir heyet geldiKırım'dan önemli katılımcılarla organizasyonun gerçekleştirdiğini belirten Sel, "Organizasyonu düzenlerken bazı sıkıntılar yaşadık. Bu etkinliği 3 gün olarak planlamıştık. Bu kapsamda Ulus'ta Gençlik Parkı'nda bir tiyatro gösterisi hazırlanmıştı. Son dönemde maalesef şöyle bir gelenek oluşmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığı kendi inisiyatifi ile değil Ukrayna Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Büyükelçiliği’nin direktif gibi istekleri yerine getirme isteğini görüyoruz. Dışişleri Bakanlığı Ulus'taki etkinliği başka bir yerde yapılması konusunda istekleri oldu. Elbette biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak devletimizin isteklerine karşı değiliz, onun için bugün burada bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kırım'dan gelen kalabalık bir heyet var. Bu heyet, Kırım'daki kültürel yaşam hakkında bizleri bilgilendirecek" dedi.Rusya Dışişleri'nden destekRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın etkinliği duyurduğunu hatırlatan Sel, "Bu etkinliğe Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova dün açıklama yaparak ve bizi arayarak destek verdiler" İfadesini kullandı.‘İsmail Gaspıralı iyi anlaşılmalı’Kırım Cumhuriyet ve Rusya Federasyonu Hükümeti Kırım Parlamentosu'nun onayı ile kendisine İsmail Gaspıralı ödülü verdiğini hatırlatan Sel, "İlk defa verilen ödüle layık görülmekten dolayı onur duyuyorum. İsmail Gaspıralı bizim için çok önemli ve iyi anlaşılması gerekir. Kendisi büyük bir Türk büyüğü ve milliyetçiliğin babasıdır. Aynı zamanda Türk ve Slav halklarından da babasıdır. Dilde, fikirde, işte birlik uygulamaları Türk ve Slav halklarının kardeşliği üzerine kurgulanmıştır. Sadece Türk ve Slav halkların kardeşliği değil, Türk, Slav ve Doğu halklarının kardeşliği üzerine çalışmalar yapmıştır" değerlendirmesini yaptı.'Krizden en çok Kırım yarımadası etkileniyor'Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelere de değinen Sel, "Dünya yeni jeopolitik bir takım sıkıntılar içine girmiş vaziyette. Maalesef Ukrayna ile Rusya arasındaki bu suni gerginlikten, Ukrayna'nın yarattığı bu gerginlikten en fazla Kırım Yarımadası ve Kırım Tatarları etkilenmektedir. Biz Kırım Tatarları olarak, Kırım Yarımadası'nda ki en eski halklarından birisi olarak, bu yarımadada barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kırım Yarımadası'nda pek çok millet bir arada yaşamaktadır. Biz burada Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan milletimize Kırım'daki gerçekleri daha güçlü bir şekilde anlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Kırım hakkında bilgi verdilerKırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Rektörü Çingiz Yakubov, Kırım Müftülüğü Temsilcisi Zenife Veli, Kırım Tatar Halk Şurası Genel Sekreteri Kenara Selendik'in de içinde yer aldığı heyet ülkedeki eğitim, dini yaşam, kültür konularında sunumlar gerçekleştirdi. Sunumlarda ülkenin eğitim kültür ve sanat alanında gelişmenin sürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda Kırım Tatarcası'nın resmi dil olmasının önemine değinildi. Forumda Türkiye, Rusya ve Kırım ilişkiler ele alındı. Foruma Kırım'dan katılanlar Türk Halkını da Kırım'a davet etti.

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kırım tatarları