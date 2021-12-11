https://tr.sputniknews.com/20211211/subay-astsubaylarin-ozel-hayatlari-ve-cinsel-yonelimleriyle-ilgili-yonetmelik-degisti-1051667447.html
Subay-astsubayların özel hayatları ve cinsel yönelimleriyle ilgili yönetmelik değişti
Subay-astsubayların özel hayatları ve cinsel yönelimleriyle ilgili yönetmelik değişti
Milli Savunma Bakanlığı, yayınladığı yönetmelikle subay, astsubay olacakların özel hayatları ve cinsel yönelimleriyle ilgili yeni bir düzenleme açıkladı 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T12:32+0300
2021-12-11T12:32+0300
2021-12-11T12:32+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
subay
astsubay
özel hayat
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Milli Savunma Bakanlığı, 'Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımladı.Yeni düzenlemede subay ve astsubay adaylarının özel hayatlarıyla ilgili maddede değişikliğe gidildi.23 Mart tarihli yönetmelikte "Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak" ifadesinin bulunduğu madde ikiye ayrıldı.Maddenin yeni hali şöyle oldu:- Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak. - Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.Kız arkadaşlarıyla aynı evde yaşayamazYönetmeliğe göre, askeri öğrenciliğe giriş şartlarına göre adaylar kız arkadaşlarıyla aynı evde yaşayamıyor.Hetoroseksüel olma şartıHeteroseksüellik, yani sadece karşı cinse ilgi duymak dışında, gey, lezbiyen gibi, biseksüel cinsellik eğilimleri olan adaylar kabul edilmiyor.Yönetmeliğin yeni hali tam olarak şöyle:MADDE 1 – 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir."i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.""j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak."MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir."a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak.""f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden "Muvazzaf Subay Olur" raporu almak."MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir."a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak.""f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden "Muvazzaf Astsubay Olur" raporu almak."MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), subay, astsubay, özel hayat
Subay-astsubayların özel hayatları ve cinsel yönelimleriyle ilgili yönetmelik değişti
Milli Savunma Bakanlığı, yayınladığı yönetmelikle subay, astsubay olacakların özel hayatları ve cinsel yönelimleriyle ilgili yeni bir düzenleme açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, 'Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımladı.
Yeni düzenlemede subay ve astsubay adaylarının özel hayatlarıyla ilgili maddede değişikliğe gidildi.
23 Mart tarihli yönetmelikte "Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak" ifadesinin bulunduğu madde ikiye ayrıldı.
Maddenin yeni hali şöyle oldu:
- Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.
- Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.
Kız arkadaşlarıyla aynı evde yaşayamaz
Yönetmeliğe göre, askeri öğrenciliğe giriş şartlarına göre adaylar kız arkadaşlarıyla aynı evde yaşayamıyor.
Hetoroseksüel olma şartı
Heteroseksüellik, yani sadece karşı cinse ilgi duymak dışında, gey, lezbiyen gibi, biseksüel cinsellik eğilimleri olan adaylar kabul edilmiyor.
Yönetmeliğin yeni hali tam olarak şöyle:
MADDE 1 – 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
"i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak."
"j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak."
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
"a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak."
"f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden "Muvazzaf Subay Olur" raporu almak."
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
"a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak."
"f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden "Muvazzaf Astsubay Olur" raporu almak."
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.