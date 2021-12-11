https://tr.sputniknews.com/20211211/tbbde-devir-teslim-toreni-feyzioglu-katilmadi-1051670159.html

TBB'de devir teslim töreni: Feyzioğlu katılmadı

TBB'de devir teslim töreni: Feyzioğlu katılmadı

Türkiye Barolar Birliği'nde devir teslim töreni gerçekleşti. TBB Başkanı Erinç Sağkan, "Bugün itibarıyla TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır" dedi... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T15:04+0300

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türkiye

metin feyzioğlu

tbb

devir teslim

erinç sağkan

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TBB Başkanlığı'na seçilen Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anıtkabir ziyaret etti. Ardından, TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde devir teslim töreni yapıldı.Törene, eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu katılmadı. Bu nedenle, yeni başkan Sağkan'a cübbesini eski TBB Başkan Yardımcısı avukat Hüseyin Özbek giydirdi.Burada konuşan Sağkan, isim vermeden Feyzioğlu'nu eleştirerek, "Bir söz vermek istiyorum. Görevi tamamlayıp ayrılırken, burada olmaktan onur duyacağım" ifadelerini kullandı.Yeni dönemin yeni anlayışla başlayacağını belirten Sağkan, "Bugün itibarıyla TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır. Bugün itibarıyla TBB’de avukatlara kısıtlı alanlar artık kaldırılmıştır. Artık Türkiye'deki tüm avukatlar TBB’ye girerken, duyarlı kapılardan, x-Ray cihazlarından geçmek zorunda kalmayacaklardır. Artık gerçekten bu meslek için meslektaşlarımız için etkin şekilde mücadele etmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu ülkede hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız; hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak" dedi.'Şeffaf bir TBB'yi hayata geçireceğiz'TBB'nin yönetim, disiplin ve denetleme organlarının avukatlar olduğunu söyleyen Sağkan, "TBB’yi siz yöneteceksiniz, TBB’yi 150 bin avukat denetleyecek artık. İdari ve mali yönden şeffaf bir TBB'yi hayata geçireceğiz. TBB’nin disiplin kurulu da bundan sonra sizlersiniz. Bundan sonra hep birlikte yöneteceğimiz bir TBB var. Biliyorum ki bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmayacaksınız. Bugün atamızın huzurundan yola çıktık; ilkeleri bizim ışığımızdır, yolumuzdur bundan sonra da yolumuz olmaya devam edecektir" diye konuştu.Törenin ardından TBB Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu'nun eski ve yeni üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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metin feyzioğlu, tbb, devir teslim, erinç sağkan