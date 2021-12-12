https://tr.sputniknews.com/20211212/basbakan-modinin-twitter-hesabi-calindi-hindistan-resmen-bitcoin-satin-aldi-ve-herkese-dagitiyor-1051693723.html

Başbakan Modi'nin Twitter hesabı çalındı: 'Hindistan resmen Bitcoin satın aldı ve herkese dağıtıyor'

Başbakan Modi'nin Twitter hesabı çalındı: 'Hindistan resmen Bitcoin satın aldı ve herkese dağıtıyor'

Hindistan Başbakanı Modi'nin kişisel Twitter hesabı hacklendi. Hesaptan "Hindistan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti" mesajı paylaşıldı. Olaydan... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T15:50+0300

2021-12-12T15:50+0300

2021-12-12T16:06+0300

hindistan

dünya

narendra modi

bitcoin

hack

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Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin kişisel hesabı siber korsanların hedefi oldu.NTV’nin aktardığına göre hesabı ele geçiren hackerlar, "Hindistan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. Hükümet resmen 500 Bitcoin satın aldı ve ülkedeki herkese dağıtıyor" mesajıyla birlikte bir de link paylaştı.Twitter ile iletişime geçilmesinin ardından hesabın geri alındığı bildirildi. Geçtiğimiz ay Hindistan hükümeti kripto paraları yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.Modi'nin hesabına düzenlen saldırının, bu yasa tasarısına tepki niteliğinde olduğu düşünülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210315/hindistan-kripto-paralara-yasak-getirmeye-hazirlaniyor-1044032659.html

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hindistan, narendra modi, bitcoin, hack