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Başbakan Modi'nin Twitter hesabı çalındı: 'Hindistan resmen Bitcoin satın aldı ve herkese dağıtıyor'
Başbakan Modi'nin Twitter hesabı çalındı: 'Hindistan resmen Bitcoin satın aldı ve herkese dağıtıyor'
Hindistan Başbakanı Modi'nin kişisel Twitter hesabı hacklendi. Hesaptan "Hindistan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti" mesajı paylaşıldı. Olaydan... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T15:50+0300
2021-12-12T16:06+0300
hindistan
dünya
narendra modi
bitcoin
hack
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Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin kişisel hesabı siber korsanların hedefi oldu.NTV’nin aktardığına göre hesabı ele geçiren hackerlar, "Hindistan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. Hükümet resmen 500 Bitcoin satın aldı ve ülkedeki herkese dağıtıyor" mesajıyla birlikte bir de link paylaştı.Twitter ile iletişime geçilmesinin ardından hesabın geri alındığı bildirildi. Geçtiğimiz ay Hindistan hükümeti kripto paraları yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.Modi'nin hesabına düzenlen saldırının, bu yasa tasarısına tepki niteliğinde olduğu düşünülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210315/hindistan-kripto-paralara-yasak-getirmeye-hazirlaniyor-1044032659.html
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hindistan, narendra modi, bitcoin, hack

Başbakan Modi'nin Twitter hesabı çalındı: 'Hindistan resmen Bitcoin satın aldı ve herkese dağıtıyor'

15:50 12.12.2021 (güncellendi: 16:06 12.12.2021)
© AFP 2021 / THOMAS B. SHEAHindistan Başbakanı Narendra Modi'ye Houston şehrinin sembolik anahtarı verildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye Houston şehrinin sembolik anahtarı verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / THOMAS B. SHEA
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Hindistan Başbakanı Modi'nin kişisel Twitter hesabı hacklendi. Hesaptan "Hindistan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti" mesajı paylaşıldı. Olaydan kısa süre sonra hesap yeniden geri alındı.
Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin kişisel hesabı siber korsanların hedefi oldu.
NTV’nin aktardığına göre hesabı ele geçiren hackerlar, "Hindistan Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti. Hükümet resmen 500 Bitcoin satın aldı ve ülkedeki herkese dağıtıyor" mesajıyla birlikte bir de link paylaştı.
Twitter ile iletişime geçilmesinin ardından hesabın geri alındığı bildirildi. Geçtiğimiz ay Hindistan hükümeti kripto paraları yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.
Modi'nin hesabına düzenlen saldırının, bu yasa tasarısına tepki niteliğinde olduğu düşünülüyor.
Dijital para birimleri Ripple,Bitcoin, Etherum ve Litecoin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2021
DÜNYA
Hindistan kripto paralara yasak getirmeye hazırlanıyor
15 Mart, 14:01
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