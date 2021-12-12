Diyanet karar verdi: Camilerden 'T.C.' ibaresi kalktı

Diyanet İşleri Başkanlığı, cami tabelalarında değişikliğe gitme kararı aldı.Beyaz zemine lacivert renkli olan tabelalar, kırmızı-beyaz renge dönüşecek. Yeni tabelalarda bağlı bulunulan Müftülük bölümünün üzerinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen ‘T.C.’ ibaresi de olmayacak.Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığına göre, cami ve dernek yöneticilerine de bildirimde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), “Yeni tabelayı gönderdiğimiz örneğe göre yaptırın” talimatını verdi.Ankara Altındağ'daki Melike Hatun Camii tabelası da Altındağ Müftülüğü Şube Müdürü Hüseyin Aksoy tarafından yeni tabela örneği olarak gönderildi.Altındağ Müftülüğü, “Diyanet'in yeni logosunda Cumhurbaşkanlığımızın yıldızları var. Tabelaya o yansıtılacak. Daha önce ‘T.C. Altındağ Müftülüğü' yazan bölümde sadece ‘Altındağ Müftülüğü' olacak. Alt bölümde ise caminin adı yer alacak. İsteyen mevcut tabelayı da kırmızı-beyaz renklerle boyatarak uyum sağlayabilir” bilgisini verdi.
Camilerin beyaz zemine lacivert renkli olan tabelaları, kırmızı-beyaz renge dönüşecek. Yeni tabelalarda 'T.C.' yazısı olmayacak. Değişikliğin maliyetini de cami cemaati karşılayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, cami tabelalarında değişikliğe gitme kararı aldı.
Beyaz zemine lacivert renkli olan tabelalar, kırmızı-beyaz renge dönüşecek. Yeni tabelalarda bağlı bulunulan Müftülük bölümünün üzerinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen ‘T.C.’ ibaresi de olmayacak.
Ankara Altındağ'daki Melike Hatun Camii tabelası da Altındağ Müftülüğü Şube Müdürü Hüseyin Aksoy tarafından yeni tabela örneği olarak gönderildi.
Altındağ Müftülüğü, “Diyanet'in yeni logosunda Cumhurbaşkanlığımızın yıldızları var. Tabelaya o yansıtılacak. Daha önce ‘T.C. Altındağ Müftülüğü' yazan bölümde sadece ‘Altındağ Müftülüğü' olacak. Alt bölümde ise caminin adı yer alacak. İsteyen mevcut tabelayı da kırmızı-beyaz renklerle boyatarak uyum sağlayabilir” bilgisini verdi.