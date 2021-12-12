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https://tr.sputniknews.com/20211212/suveys-kanalinda-karaya-oturmustu-the-ever-given-gemisi-aylar-sonra-kanaldan-yeniden-gecti-1051690719.html
Süveyş Kanalı'nda karaya oturmuştu: 'The Ever Given' gemisi aylar sonra kanaldan yeniden geçti
Süveyş Kanalı'nda karaya oturmuştu: 'The Ever Given' gemisi aylar sonra kanaldan yeniden geçti
Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan ‘The Ever Given’ isimli yük gemisi, kazanın ardından yaklaşık 8 ay sonra... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T14:03+0300
2021-12-12T14:11+0300
the ever given
dünya
süveyş kanalı
akdeniz
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Mısır medyasında yer alan haberlere göre, dün gece geç saatlerde Süveyş Kanalı'na ulaşan yük gemisi, bu sabah Akdeniz'e doğru demir aldı.Kızıldeniz'den Akdeniz'e doğru demir aldığı belirtilen geminin rotasına ilişkin bilgi verilmedi.The Ever Given isimli yük gemisi, dün gece geç saatlerde Süveyş Kanalı'na ulaşmasının ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç saatliğine kanalda demir atmıştı.Ne olmuştu?The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve pek çok ürünün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.Bu süreçte Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.Mısır ile gemi sahibi firmayı temsil eden Londra merkezli hukuk firması ‘Stan Marine’nin tazminat konusunda anlaşması neticesinde gemi, 7 Temmuz'da Mısır'dan ayrılmak üzere yola çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210729/suveys-kanalini-tikayan-ever-given-gemisi-4-ay-sonra-rotterdama-vardi-1045087595.html
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the ever given, süveyş kanalı, akdeniz

Süveyş Kanalı'nda karaya oturmuştu: 'The Ever Given' gemisi aylar sonra kanaldan yeniden geçti

14:03 12.12.2021 (güncellendi: 14:11 12.12.2021)
© AAEvergreen gemisi, Süveyş Kanalı
Evergreen gemisi, Süveyş Kanalı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© AA
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Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan ‘The Ever Given’ isimli yük gemisi, kazanın ardından yaklaşık 8 ay sonra ilk kez yeniden Süveyş Kanalı'ndan geçti.
Mısır medyasında yer alan haberlere göre, dün gece geç saatlerde Süveyş Kanalı'na ulaşan yük gemisi, bu sabah Akdeniz'e doğru demir aldı.
Kızıldeniz'den Akdeniz'e doğru demir aldığı belirtilen geminin rotasına ilişkin bilgi verilmedi.
The Ever Given isimli yük gemisi, dün gece geç saatlerde Süveyş Kanalı'na ulaşmasının ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç saatliğine kanalda demir atmıştı.

Ne olmuştu?

The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.
Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve pek çok ürünün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.
Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.
Bu süreçte Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.
Mısır ile gemi sahibi firmayı temsil eden Londra merkezli hukuk firması ‘Stan Marine’nin tazminat konusunda anlaşması neticesinde gemi, 7 Temmuz'da Mısır'dan ayrılmak üzere yola çıkmıştı.
Süveyş Kanalı'nda deniz trafiğini sekteye uğratan 'Ever Given' gemisi 4 ay sonra Rotterdam'a vardı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2021
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Süveyş Kanalı'nı tıkayan 'Ever Given' gemisi 4 ay sonra Rotterdam'a vardı
29 Temmuz, 14:13
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