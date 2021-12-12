https://tr.sputniknews.com/20211212/trafik-kazasinda-felc-kalan-tilkiye-yurutec-takildi-1051692143.html

Trafik kazasında felç kalan tilkiye yürüteç takıldı

Trafik kazasında felç kalan tilkiye yürüteç takıldı

Van'da trafik kazası sonucu arka bacakları felç olan tilki, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezince geliştirilen yürüteçle hayata tutundu. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T15:02+0300

2021-12-12T15:02+0300

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tilki

yürüteç

yaşam

trafik kazası

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Edremit Belediyesi ekiplerince yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibince muayene edilen tilkinin arka iki bacağının kırıldığı ve yürüyemediği tespit edildi. Merkezde geliştirilen tekerlekli yürüteç takılan tilki, belli saatlerde dışarı çıkarılarak gezdiriliyor.‘Yaban hayvanlarına yürüteç takmak doğru değil ama...’Trafik kazasına bağlı olarak yaralanan tilkinin ilk muayenesinde bel omurlarında kırık tespit ettiklerini anlatan Aslan, şunları kaydetti:Son zamanlarda trafik kazalarına bağlı olarak yaban hayvanlarının ciddi zarar gördüğünü belirten Aslan, "Yerleşim alanlarında hız sınırlaması var. Yaban hayvanlarının çıkabileceği yerlerde de sürücülerimizin çok dikkatli olması gerekir. Doğa hep beraber olunca yaşamaya değer" şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210208/felcli-kopege-su-borusundan-yurutec-yapti-1043758257.html

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tilki, yürüteç, trafik kazası