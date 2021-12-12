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Trafik kazasında felç kalan tilkiye yürüteç takıldı
Trafik kazasında felç kalan tilkiye yürüteç takıldı
Van'da trafik kazası sonucu arka bacakları felç olan tilki, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezince geliştirilen yürüteçle hayata tutundu. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T15:02+0300
2021-12-12T15:06+0300
tilki
yürüteç
yaşam
trafik kazası
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Edremit Belediyesi ekiplerince yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibince muayene edilen tilkinin arka iki bacağının kırıldığı ve yürüyemediği tespit edildi. Merkezde geliştirilen tekerlekli yürüteç takılan tilki, belli saatlerde dışarı çıkarılarak gezdiriliyor.‘Yaban hayvanlarına yürüteç takmak doğru değil ama...’Trafik kazasına bağlı olarak yaralanan tilkinin ilk muayenesinde bel omurlarında kırık tespit ettiklerini anlatan Aslan, şunları kaydetti:Son zamanlarda trafik kazalarına bağlı olarak yaban hayvanlarının ciddi zarar gördüğünü belirten Aslan, "Yerleşim alanlarında hız sınırlaması var. Yaban hayvanlarının çıkabileceği yerlerde de sürücülerimizin çok dikkatli olması gerekir. Doğa hep beraber olunca yaşamaya değer" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210208/felcli-kopege-su-borusundan-yurutec-yapti-1043758257.html
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tilki, yürüteç, trafik kazası

Trafik kazasında felç kalan tilkiye yürüteç takıldı

15:02 12.12.2021 (güncellendi: 15:06 12.12.2021)
© AAYürüteç takılan felç tilki
Yürüteç takılan felç tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© AA
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Van'da trafik kazası sonucu arka bacakları felç olan tilki, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezince geliştirilen yürüteçle hayata tutundu.
Edremit Belediyesi ekiplerince yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.
Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibince muayene edilen tilkinin arka iki bacağının kırıldığı ve yürüyemediği tespit edildi. Merkezde geliştirilen tekerlekli yürüteç takılan tilki, belli saatlerde dışarı çıkarılarak gezdiriliyor.
© AAMerkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nda hasta olan ya da yaralanan bütün yaban hayvanlarına sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.
Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nda hasta olan ya da yaralanan bütün yaban hayvanlarına sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nda hasta olan ya da yaralanan bütün yaban hayvanlarına sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.
© AA

‘Yaban hayvanlarına yürüteç takmak doğru değil ama...’

Trafik kazasına bağlı olarak yaralanan tilkinin ilk muayenesinde bel omurlarında kırık tespit ettiklerini anlatan Aslan, şunları kaydetti:
"Amacımız yaralı gelen bütün hayvanları en kısa zamanda doğaya kazandırmak. Böyle felçli ya da uzun süre doğaya dönemeyecek hayvanları da misafir ediyoruz. Misafir ettiğimiz hayvanların refahını sağlamak da görevimiz. Yaşayabildiği sürece merkezimizde tüm bakımlarını yapıyoruz. Ekiplerimiz hayvanı günün belli saatlerinde yürüteçle rehabilitasyon amacıyla yürütmekte. Yaban hayvanlarına yürüteç takmak doğru değil ama misafir kalan ya da doğaya dönemeyen hayvanlara böyle tedavileri uyguluyoruz. "
Son zamanlarda trafik kazalarına bağlı olarak yaban hayvanlarının ciddi zarar gördüğünü belirten Aslan, "Yerleşim alanlarında hız sınırlaması var. Yaban hayvanlarının çıkabileceği yerlerde de sürücülerimizin çok dikkatli olması gerekir. Doğa hep beraber olunca yaşamaya değer" şeklinde konuştu.
Okul Müdürü Murat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2021
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