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https://tr.sputniknews.com/20211213/ak-parti-stok-cezasini-2-milyon-tlye-cikaran-yasa-teklifini-meclise-sundu-1051726859.html
AK Parti tarafından stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti tarafından stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T18:08+0300
2021-12-13T18:08+0300
2021-12-13T18:28+0300
stok
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stokçuluk
kanun teklifi
türkiye
ak parti
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AK Parti, stokçuluk cezasını 2 milyon TL'ye çıkaran düzenlemeleri de içeren 8 maddelik yasa teklifini Meclis'e sundu.
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stok, tbmm, stokçuluk, kanun teklifi, ak parti
AK Parti tarafından stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
18:08 13.12.2021 (güncellendi: 18:28 13.12.2021)
Stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
AK Parti, stokçuluk cezasını 2 milyon TL'ye çıkaran düzenlemeleri de içeren 8 maddelik yasa teklifini Meclis'e sundu.