https://tr.sputniknews.com/20211213/azerbaycan-disisleri-ermenistan-kiskirtici-politikasindan-vazgecmeli-1051705502.html

Azerbaycan Dışişleri: Ermenistan kışkırtıcı politikasından vazgeçmeli

Azerbaycan Dışişleri: Ermenistan kışkırtıcı politikasından vazgeçmeli

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan'ın sınır bölgesindeki provokasyonlara son vermesi ve sınır belirleme sürecini başlatması gerektiğini belirtti. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T04:05+0300

2021-12-13T04:05+0300

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dünya

ermenistan

azerbaycan

sınır

gerilim

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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın sınır bölgesindeki provokasyonlara son vermesi ve sınır belirleme sürecini başlatması gerektiğini söyledi.Bayramov, “Şimdiye kadar Ermenistan, çeşitli bahanelerle sınırı belirleme sürecinin başlamasına izin vermedi, oysa sınırdaki gerilimi önlemenin tek yolu bu” diye konuştu.Sınırda provokasyonlar gibi bir takım eylemlerin hiçbir sonucu olmayacağına dikkat çeken Bayramov, sözlerini şöyle sürdürdü:Ermenistan'ın sunduğu mayın haritalarının doğruluğunun yaklaşık yüzde 25 olduğuna dikkat çeken Bayramov, “Yeni haritalar uzmanlar tarafından inceleniyor. Bu zaman gerektiren bir şey” ifadelerini kullandı.

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ermenistan, azerbaycan, sınır, gerilim