https://tr.sputniknews.com/20211213/keanu-reevese-gore-hayranlarinin-avatariyla-seks-yapmasi-sikinti-degil-1051716365.html

Keanu Reeves: Hayranlarımın avatarımla seks yapması sıkıntı değil

Keanu Reeves: Hayranlarımın avatarımla seks yapması sıkıntı değil

Matrix serisinin yeni filmi 'Matrix Resurrections’ 24 Aralık’ta vizyona giriyor. Filmin ikonik karakteri Neo'yu yeniden canlandıran Reeves, hayranlarının sanal... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T14:24+0300

2021-12-13T14:24+0300

2021-12-13T14:24+0300

dünya

keanu reeves

video oyunları

teknoloji

matrix

neo

the matrix resurrections

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Lana Wachowski'nin yönetmenliğinde çekilen Matrix serisinin 4. filmi Matrix Resurrections’ın yıldızları Keanu Reeves (Neo) ve Carrie-Anne Moss (Trinity) yeniden izleyicilerle buluşacak.Fakat filmi sinema salonlarında izlemeden önce seyirciler, ‘The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience’ adlı bir video oyunuyla gerçeğe yakın eğlenceli bir 'Matrix evreni' deneyimi yaşayabilir. The Matrix Awakens oyununun Unreal Engine 5 teknolojisi kullanılarak hazırlanan demosu PS5 ve XBox kullanıcılarının erişimine açıldı.Film vizyona girmeden önce The Verge'e konuşan Reeves ve Moss, video oyunuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Matrix'in yeni video oyununa ihtiyaç olduğunu düşünen Reeves, Cyberpunk 2077 oyunundaki karakteriyle seks yapacak kullanıcıların gururunu okşadığını söyledi.Reeves, "Pornoda ne kadar para olduğunu bir düşünün. Orada olmanıza gerek bile kalmazdı ve dijital avatarınızla dijital seks yapılabilirdi" dedi.Reeves'in rol arkadaşı Carrie-Anne Moss ise gülerek, "Ben almayayım, teşekkürler" diyerek rol arkadaşıyla aynı görüşte olmadığını belirtti."Gerçek dünya neredeyse bilim kurgumuzun önünde" diyen Reeves'e kripto paraya sahip olup olmadığı da soruldu. Reeves, piyasayı takip etmediğini belirtti ama bir arkadaşının bir süre önce kendisine kripto para aldığını ve bu parayı hâlâ elden çıkarmadığını ifade etti.

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keanu reeves, video oyunları, teknoloji, matrix, neo, the matrix resurrections