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Keanu Reeves: Hayranlarımın avatarımla seks yapması sıkıntı değil
© AFP 2021 / CHRISTIAN PETERSENKeanu Reeves
© AFP 2021 / CHRISTIAN PETERSEN
Matrix serisinin yeni filmi 'Matrix Resurrections’ 24 Aralık’ta vizyona giriyor. Filmin ikonik karakteri Neo'yu yeniden canlandıran Reeves, hayranlarının sanal ortamda kendisinin avatarıyla seks yapmasının sorun olmadığını dile getirdi.
Lana Wachowski'nin yönetmenliğinde çekilen Matrix serisinin 4. filmi Matrix Resurrections’ın yıldızları Keanu Reeves (Neo) ve Carrie-Anne Moss (Trinity) yeniden izleyicilerle buluşacak.
Fakat filmi sinema salonlarında izlemeden önce seyirciler, ‘The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience’ adlı bir video oyunuyla gerçeğe yakın eğlenceli bir 'Matrix evreni' deneyimi yaşayabilir.
The Matrix Awakens oyununun Unreal Engine 5 teknolojisi kullanılarak hazırlanan demosu PS5 ve XBox kullanıcılarının erişimine açıldı.
Film vizyona girmeden önce The Verge'e konuşan Reeves ve Moss, video oyunuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.
Matrix'in yeni video oyununa ihtiyaç olduğunu düşünen Reeves, Cyberpunk 2077 oyunundaki karakteriyle seks yapacak kullanıcıların gururunu okşadığını söyledi.
Fakat filmi sinema salonlarında izlemeden önce seyirciler, ‘The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience’ adlı bir video oyunuyla gerçeğe yakın eğlenceli bir 'Matrix evreni' deneyimi yaşayabilir.
The Matrix Awakens oyununun Unreal Engine 5 teknolojisi kullanılarak hazırlanan demosu PS5 ve XBox kullanıcılarının erişimine açıldı.
Film vizyona girmeden önce The Verge'e konuşan Reeves ve Moss, video oyunuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.
Matrix'in yeni video oyununa ihtiyaç olduğunu düşünen Reeves, Cyberpunk 2077 oyunundaki karakteriyle seks yapacak kullanıcıların gururunu okşadığını söyledi.
Keanu Reeves doesn’t get the NFT hype either. Watch our full interview here: https://t.co/ea0NInhtBO pic.twitter.com/UuUNFMtfmf— The Verge (@verge) December 11, 2021
Reeves, "Pornoda ne kadar para olduğunu bir düşünün. Orada olmanıza gerek bile kalmazdı ve dijital avatarınızla dijital seks yapılabilirdi" dedi.
Reeves'in rol arkadaşı Carrie-Anne Moss ise gülerek, "Ben almayayım, teşekkürler" diyerek rol arkadaşıyla aynı görüşte olmadığını belirtti.
"Gerçek dünya neredeyse bilim kurgumuzun önünde" diyen Reeves'e kripto paraya sahip olup olmadığı da soruldu. Reeves, piyasayı takip etmediğini belirtti ama bir arkadaşının bir süre önce kendisine kripto para aldığını ve bu parayı hâlâ elden çıkarmadığını ifade etti.
Reeves'in rol arkadaşı Carrie-Anne Moss ise gülerek, "Ben almayayım, teşekkürler" diyerek rol arkadaşıyla aynı görüşte olmadığını belirtti.
"Gerçek dünya neredeyse bilim kurgumuzun önünde" diyen Reeves'e kripto paraya sahip olup olmadığı da soruldu. Reeves, piyasayı takip etmediğini belirtti ama bir arkadaşının bir süre önce kendisine kripto para aldığını ve bu parayı hâlâ elden çıkarmadığını ifade etti.
The Matrix Resurrections'dan ilk tanıtımhttps://t.co/npR4takces pic.twitter.com/w4hVjvA922— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 8, 2021