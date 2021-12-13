Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211213/kozanda-pes-pese-iki-ayri-deprem-1051703538.html
Kozan’da peş peşe iki ayrı deprem
Kozan’da peş peşe iki ayrı deprem
Adana’nın Kozan ilçesinde AFAD verilerine göre peş peşe iki ayrı deprem meydana geldi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T00:50+0300
2021-12-13T00:50+0300
2021-12-13T00:50+0300
türkiye
adana
kozan
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:300:168_1920x0_80_0_0_d9c09913f1b73523ae6dca33bbc8699c.jpg
Kozan’da saat 00.23 ve 00.25 sularında merkezüstü Hacımirzalı Kozan’da peş peşe meydana gelen iki ayrı deprem yaşandı. AFAD verilerine göre 18 kilometre derinlikte 3.3 büyüklüğünde 00.23 sularında deprem meydana gelirken 00.25 sularında da 2.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Deprem Kozan ilçesinde vatandaşlar tarafından hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
türkiye
adana
kozan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:224:168_1920x0_80_0_0_dffeffc876ac0244e039c40442c75485.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adana, kozan, deprem
Kozan’da peş peşe iki ayrı deprem
Adana’nın Kozan ilçesinde AFAD verilerine göre peş peşe iki ayrı deprem meydana geldi.
Kozan’da saat 00.23 ve 00.25 sularında merkezüstü Hacımirzalı Kozan’da peş peşe meydana gelen iki ayrı deprem yaşandı.
AFAD verilerine göre 18 kilometre derinlikte 3.3 büyüklüğünde 00.23 sularında deprem meydana gelirken 00.25 sularında da 2.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.
Deprem Kozan ilçesinde vatandaşlar tarafından hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.