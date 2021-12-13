https://tr.sputniknews.com/20211213/macaristanda-omicron-varyanti-goruldu-1051729128.html

Macaristan'da Omicron varyantı görüldü

Macaristan'da Omicron varyantı görüldü

Macaristan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği açıklandı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T19:07+0300

2021-12-13T19:07+0300

2021-12-13T19:07+0300

koronavirüs

macaristan

koronavirüs

kovid-19

omicron

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Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, M1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığını söyledi.Müller, hastalardan birinde hafif belirtiler görüldüğünü, diğerinin ise tedavisinin hastanede devam ettiğini açıkladı.Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 3 günde 16 bin 17 yeni vaka tespit edildi.Bugüne kadar 1 milyon 198 bin 939 vakanın kaydedildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 455 artışla 36 bin 884'e yükseldi.

macaristan

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macaristan, koronavirüs, kovid-19, omicron