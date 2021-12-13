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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211213/macaristanda-omicron-varyanti-goruldu-1051729128.html
Macaristan'da Omicron varyantı görüldü
Macaristan'da Omicron varyantı görüldü
Macaristan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği açıklandı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T19:07+0300
2021-12-13T19:07+0300
2021-12-13T19:07+0300
koronavirüs
macaristan
koronavirüs
kovid-19
omicron
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Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, M1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığını söyledi.Müller, hastalardan birinde hafif belirtiler görüldüğünü, diğerinin ise tedavisinin hastanede devam ettiğini açıkladı.Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 3 günde 16 bin 17 yeni vaka tespit edildi.Bugüne kadar 1 milyon 198 bin 939 vakanın kaydedildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 455 artışla 36 bin 884'e yükseldi.
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macaristan, koronavirüs, kovid-19, omicron
Macaristan'da Omicron varyantı görüldü
Macaristan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği açıklandı.
Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, M1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığını söyledi.
Müller, hastalardan birinde hafif belirtiler görüldüğünü, diğerinin ise tedavisinin hastanede devam ettiğini açıkladı.
Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 3 günde 16 bin 17 yeni vaka tespit edildi.
Bugüne kadar 1 milyon 198 bin 939 vakanın kaydedildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 455 artışla 36 bin 884'e yükseldi.