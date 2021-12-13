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Nijerya, 3 ülkenin havayolu şirketlerine kısıtlama getiriyor
Nijerya, 3 ülkenin havayolu şirketlerine kısıtlama getiriyor
Nijerya hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle seyahat yasağı uygulayan 3 ülkenin hava yolu şirketlerine ait uçakların ülkeye... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T03:06+0300
2021-12-13T03:06+0300
koronavirüs
nijerya
havayolu
omicron
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Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, yaptığı açıklamada, Omicron varyantı yüzünden Nijerya'ya seyahat kısıtlaması uygulayan İngiltere, Kanada ve Suudi Arabistan'dan yolcu uçaklarının 14 Aralık'tan itibaren ülkeye girişinin kısıtlanacağını duyurdu.Sirika, bu ülkelerin hava yolu şirketlerinin kırmızı listeye aldıkları Nijerya'ya ticari operasyonlar amacıyla uçmasını sağlamak için ahlaki bir haklarından yoksun olduklarını söyledi.Nijerya'ya seyahat kısıtlamaları uygulayan bazı ülkelerde de Omicron varyantının tespit edildiğine dikkati çeken Sirika, "Bize seyahat kısıtlamaları uyguladıktan sonra neden hava yolu şirketleri ülkemize operasyon yapıyor? Ülkemizden kimi almaya geliyorlar?" ifadelerini kullandı.İngiltere, Kanada ve Suudi Arabistan, Omicron varyantı ile mücadele kapsamında Nijerya'ya seyahat kısıtlamaları getirmişti.Şimdiye kadar 6 kişide Omicron varyantı tespit edilen Nijerya'da salgının başından bu yana 217 bin 63 Kovid-19 vakası görüldü ve 2 bin 981 kişi yaşamını yitirdi.
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nijerya, havayolu, omicron

Nijerya, 3 ülkenin havayolu şirketlerine kısıtlama getiriyor

03:06 13.12.2021
© REUTERS / LOREN ELLIOTTOmicron varyantı
Omicron varyantı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Nijerya hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle seyahat yasağı uygulayan 3 ülkenin hava yolu şirketlerine ait uçakların ülkeye girişini kısıtlıyor.
Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, yaptığı açıklamada, Omicron varyantı yüzünden Nijerya'ya seyahat kısıtlaması uygulayan İngiltere, Kanada ve Suudi Arabistan'dan yolcu uçaklarının 14 Aralık'tan itibaren ülkeye girişinin kısıtlanacağını duyurdu.
Sirika, bu ülkelerin hava yolu şirketlerinin kırmızı listeye aldıkları Nijerya'ya ticari operasyonlar amacıyla uçmasını sağlamak için ahlaki bir haklarından yoksun olduklarını söyledi.
Nijerya'ya seyahat kısıtlamaları uygulayan bazı ülkelerde de Omicron varyantının tespit edildiğine dikkati çeken Sirika, "Bize seyahat kısıtlamaları uyguladıktan sonra neden hava yolu şirketleri ülkemize operasyon yapıyor? Ülkemizden kimi almaya geliyorlar?" ifadelerini kullandı.
İngiltere, Kanada ve Suudi Arabistan, Omicron varyantı ile mücadele kapsamında Nijerya'ya seyahat kısıtlamaları getirmişti.
Şimdiye kadar 6 kişide Omicron varyantı tespit edilen Nijerya'da salgının başından bu yana 217 bin 63 Kovid-19 vakası görüldü ve 2 bin 981 kişi yaşamını yitirdi.
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