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Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bir ayda üçüncü yangın
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bir ayda üçüncü yangın
Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda son bir ayda üçüncü kez yangın çıktı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T21:46+0300
2021-12-13T21:46+0300
türkiye
kayseri
yangın
sultan sazlığı milli parkı
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Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlandı.İtfaiye ekiplerinin önlem aldığı bölgede söndürme çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda önceki günlerde de yangın çıkmıştı.
türkiye
kayseri
sultan sazlığı milli parkı
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kayseri, yangın, sultan sazlığı milli parkı

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bir ayda üçüncü yangın

21:46 13.12.2021
© İHA / MAHMUT KILINÇSultan Sazlığı Milli Parkı'nda bir ayda üçüncü yangın
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bir ayda üçüncü yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© İHA / MAHMUT KILINÇ
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Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda son bir ayda üçüncü kez yangın çıktı.
Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.
Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlandı.
İtfaiye ekiplerinin önlem aldığı bölgede söndürme çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda önceki günlerde de yangın çıkmıştı.
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