https://tr.sputniknews.com/20211213/sultan-sazligi-milli-parkinda-bir-ayda-ucuncu-yangin-1051733753.html

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bir ayda üçüncü yangın

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bir ayda üçüncü yangın

Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda son bir ayda üçüncü kez yangın çıktı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T21:46+0300

2021-12-13T21:46+0300

2021-12-13T21:46+0300

türkiye

kayseri

yangın

sultan sazlığı milli parkı

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Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlandı.İtfaiye ekiplerinin önlem aldığı bölgede söndürme çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda önceki günlerde de yangın çıkmıştı.

türkiye

kayseri

sultan sazlığı milli parkı

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kayseri, yangın, sultan sazlığı milli parkı