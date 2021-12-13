https://tr.sputniknews.com/20211213/yemendeki-siginmaci-kampinda-3-cocuk-soguktan-donarak-oldu-1051701137.html

Yemen'deki sığınmacı kampında 3 çocuk soğuktan donarak öldü

Yemen'deki sığınmacı kampında 3 çocuk soğuktan donarak öldü

Yemen'in Marib ilinde sığınmacıların kaldığı bir kampta, 3 çocuğun şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T01:45+0300

2021-12-13T01:45+0300

2021-12-13T01:45+0300

dünya

yemen

sığınmacı

donma

sığınmacı çocuklar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051704328_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_956c38c38e3d78454dbae082d6f83d10.jpg

Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Biriminin sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir açıklama yayınlandı.Açıklamada, Marib'de yerinden edilenlerin kaldığı kampta 3 çocuğun soğuktan donarak öldüğü belirtildi.Yerinden edilen Yemenlilerin yaşadığı kampların, en temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra çocuklar, kadınlar ve yaşlıları soğuktan koruyacak imkanlardan yoksun olduğu belirtilen açıklamada, insani yardım kuruluşlarının bu alanda yardım sağlayamadığı aktarıldı.Marib Vali Yardımcısı Abdurabbu Miftah, kasım ayında, "Marib'in güney bölgelerinden Husi milisleri tarafından yakın zamanda yerinden edilen binlerce aile var. Bu aileler hala açıkta yaşıyor ve insan yaşamının en temel gereksinimlerinden yoksun." açıklamasında bulunmuştu.Yemen'deki iç savaşın neden olduğu insani krizUzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i, insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede iç savaş, ekonomide yaklaşık 126 milyar dolar zarara yol açtı.

yemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yemen, sığınmacı, donma, sığınmacı çocuklar