Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211213/yemendeki-siginmaci-kampinda-3-cocuk-soguktan-donarak-oldu-1051701137.html
Yemen'deki sığınmacı kampında 3 çocuk soğuktan donarak öldü
Yemen'deki sığınmacı kampında 3 çocuk soğuktan donarak öldü
Yemen'in Marib ilinde sığınmacıların kaldığı bir kampta, 3 çocuğun şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T01:45+0300
2021-12-13T01:45+0300
dünya
yemen
sığınmacı
donma
sığınmacı çocuklar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051704328_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_956c38c38e3d78454dbae082d6f83d10.jpg
Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Biriminin sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir açıklama yayınlandı.Açıklamada, Marib'de yerinden edilenlerin kaldığı kampta 3 çocuğun soğuktan donarak öldüğü belirtildi.Yerinden edilen Yemenlilerin yaşadığı kampların, en temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra çocuklar, kadınlar ve yaşlıları soğuktan koruyacak imkanlardan yoksun olduğu belirtilen açıklamada, insani yardım kuruluşlarının bu alanda yardım sağlayamadığı aktarıldı.Marib Vali Yardımcısı Abdurabbu Miftah, kasım ayında, "Marib'in güney bölgelerinden Husi milisleri tarafından yakın zamanda yerinden edilen binlerce aile var. Bu aileler hala açıkta yaşıyor ve insan yaşamının en temel gereksinimlerinden yoksun." açıklamasında bulunmuştu.Yemen'deki iç savaşın neden olduğu insani krizUzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i, insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede iç savaş, ekonomide yaklaşık 126 milyar dolar zarara yol açtı.
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051704328_175:0:1135:720_1920x0_80_0_0_f7b3bfb4eb729fec86c5aa6daec316d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yemen, sığınmacı, donma, sığınmacı çocuklar

Yemen'deki sığınmacı kampında 3 çocuk soğuktan donarak öldü

01:45 13.12.2021
© AAYemen'de çocuk sığınmacılar
Yemen'de çocuk sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
Abone ol
Yemen'in Marib ilinde sığınmacıların kaldığı bir kampta, 3 çocuğun şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Biriminin sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir açıklama yayınlandı.
Açıklamada, Marib'de yerinden edilenlerin kaldığı kampta 3 çocuğun soğuktan donarak öldüğü belirtildi.
Yerinden edilen Yemenlilerin yaşadığı kampların, en temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra çocuklar, kadınlar ve yaşlıları soğuktan koruyacak imkanlardan yoksun olduğu belirtilen açıklamada, insani yardım kuruluşlarının bu alanda yardım sağlayamadığı aktarıldı.
Marib Vali Yardımcısı Abdurabbu Miftah, kasım ayında, "Marib'in güney bölgelerinden Husi milisleri tarafından yakın zamanda yerinden edilen binlerce aile var. Bu aileler hala açıkta yaşıyor ve insan yaşamının en temel gereksinimlerinden yoksun." açıklamasında bulunmuştu.

Yemen'deki iç savaşın neden olduğu insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.
BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i, insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede iç savaş, ekonomide yaklaşık 126 milyar dolar zarara yol açtı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:06Nijerya, 3 ülkenin havayolu şirketlerine kısıtlama getiriyor
02:32Inter, Serie A'da liderliği ele geçirdi: Hakan Çalhanoğlu skoru 3-0 yapan golü attı
02:22Taliban, Çin'den kendilerini resmen tanımasını istedi
02:06Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı
01:48Edirne'de sağanak yağış: Yollar kapandı, araçlarda mahsur kalanlar oldu
01:45Yemen'deki sığınmacı kampında 3 çocuk soğuktan donarak öldü
01:20Afganistan'da Taliban araçları trafik kazası geçirdi, 5 kişi öldü, 21 yaralı var
01:13Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacak
01:05Bakan Pakdemirli: Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı
00:57Çin’de yük gemisi battı: 9 ölü, 2 kayıp
00:50Kozan’da peş peşe iki ayrı deprem
00:42İngiltere'de koronavirüs alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi
00:40Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi
00:17DSÖ: Omicron mutasyonu 63 ülkede tespit edildi
00:08Eşini barıştıktan bir gün sonra öldürdü: Pompalı tüfekle 4 el ateş açtı
DünTürk Tabipleri Birliği ve Hekim-Sen greve gidiyor: Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak
DünMüge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenen Serkan Kıyak, yaşamına son verdi
DünEGM'den HDP İstanbul İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi'ne ilişkin suç duyurusu
DünStratcom Zirvesi, İletişim Başkanı Altun'un kapanış konuşmasıyla sona erdi
DünAyhan Bilgen HDP’den ayrılıyor