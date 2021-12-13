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https://tr.sputniknews.com/20211213/yorgan-arasinda-camasir-makinesine-konulan-kediyi-itfaiye-kurtardi--1051717058.html
Yorgan arasında çamaşır makinesine konulan kediyi itfaiye kurtardı
Yorgan arasında çamaşır makinesine konulan kediyi itfaiye kurtardı
Artvin'in Borçka ilçesinde yanlışlıkla yorgan ile çamaşır makinesine konulan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T14:09+0300
2021-12-13T14:09+0300
2021-12-13T14:10+0300
yaşam
kedi
artvin
çamaşır makinesi
hayvan hakları
hayvan
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Artvin'de beslediği kedinin yorganın arasında olduğunu fark etmeyen kişi, yorganı çamaşır makinesine attı.Durumu fark etmesinin ardından makinenin kapağını açmaya çalışan kedi sahibi, başarılı olamadı ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri makinenin suyunu tahliye ederek, kediyi çıkardı. Kedi veterinere götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211212/sahiplendigi-kediyi-darbeden-kisiye-idari-para-cezasi-verildi-1051696215.html
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kedi, artvin, çamaşır makinesi, hayvan hakları, hayvan
Yorgan arasında çamaşır makinesine konulan kediyi itfaiye kurtardı 14:09 13.12.2021 (güncellendi: 14:10 13.12.2021)
Artvin'in Borçka ilçesinde yanlışlıkla yorgan ile çamaşır makinesine konulan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Artvin'de beslediği kedinin yorganın arasında olduğunu
fark etmeyen kişi, yorganı çamaşır makinesine attı.
Durumu fark etmesinin ardından makinenin kapağını açmaya çalışan
kedi sahibi, başarılı olamadı ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Eve gelen
Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri makinenin suyunu tahliye ederek, kediyi çıkardı.
Kedi veterinere götürülerek,
sağlık kontrolünden geçirildi.