https://tr.sputniknews.com/20211214/aihmden-turkiyeye-tazminat-cezasi-nazli-ilicakin-ifade-hurriyeti-ihlal-edildi-1051750950.html

AİHM'den Türkiye'ye tazminat cezası: 'Nazlı Ilıcak'ın ifade hürriyeti ihlal edildi'

AİHM'den Türkiye'ye tazminat cezası: 'Nazlı Ilıcak'ın ifade hürriyeti ihlal edildi'

AİHM, gazeteci Nazlı Ilıcak'ın ifade hürriyetinin ihlal edildiğine hükmederek Türkiye'yi haksız buldu. Bire karşı 5 oyla alınan kararda Türkiye 16 bin euro... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T13:11+0300

2021-12-14T13:11+0300

2021-12-14T13:19+0300

nazlı ilıcak

türkiye

türkiye

tazminat

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Nazlı Ilıcak tarafından 19 Aralık 2016 tarihinde açılan davayla ilgili kararını bugün Strasbourg'da açıkladı. Mahkeme, Ilıcak'ın terör örgütü üyesi olduğuna veya hükümeti devirmeye çalıştığına dair somut kanıtların olmadığı sonucuna vardı.Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı AİHM'nin gerekçeli kararında, "Hükümetin, Ilıcak'ın bazı medya organlarındaki gazetecilik faaliyetleri ve sosyal medya üzerinden mesajları aracılığıyla darbe girişiminin olası faillerinin kimliklerini sorgulamasını bir terör örgütü ile ilişkilendirmeye dayalı mantık kabul edilemez" görüşüne yer verildi. Bu tespitten yola çıkan AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) emniyet ve güvenlik hakkıyla ilgili 5'inci maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.16 bin euro manevi tazminatAİHM, Ilıcak'ın gözaltına alınması, hakkında geçici tutukluluk ve yargılanışının gazetecilik faaliyetlerine dayalı olmasını da AİHS'nin ifade özgürlüğüyle ilgili maddesine aykırı buldu.AİHM kararı gereği Ankara, Ilıcak'a 16 bin euro manevi tazminat ödeyecek.Ilıcak, 26 Temmuz 2016 tarihinde, "hükümeti devirmek, terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası" şüphesi temelinde Bodrum'da yakalanmıştı. İstanbul'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 22 Eylül 2016 tarihinde hakkında geçici tutukluluk kararı verilen Ilıcak'ın bu kararlara mahkemeler önünde yaptığı itirazlar reddedilmişti.Ilıcak bu sonuç üzerine 'emniyet ve ifade özgürlüklerinin ihlali' temelinde 14 Kasım 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu. Ilıcak hakkındaki geçici tutukluluk kararı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 4 Kasım 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Ilıcak hakkındaki yargı süreci hâlen devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20191105/nazli-ilicak-ile-ahmet-altan-cezaevinden-tahliye-edildi-1040553173.html

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nazlı ilıcak, türkiye, tazminat, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)