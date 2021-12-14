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Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
10:10 14.12.2021 (güncellendi: 10:16 14.12.2021)
© REUTERS / NURHALIJAH AFRIELYEndonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, yayınlanan ilk görüntülerde halkın panik içerisinde sokağa döküldüğü görüldü.
Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Endonezya'da Maumere kasabasının 112 kilometre kuzeyinde, 18.4 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü 7.3 olarak açıkladı.
indonesia issued a tsunami warning after the powerful 7.2 magnitude earthquake.— Vishal Singh (@VishalS54151259) December 14, 2021
We pray to God to keep everyone safe🙏🙏🙏#Indonesia #tsunami #Earthquake pic.twitter.com/txED8xb8Qk
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Another Video A magnitude 7.3 undersea #earthquake struck off #Indonesia's Flores Island on December 14, and the country's meteorological agency warned that tsunami waves are possible.#tsunami #EarthquakePH #tsunamiwarning #TsunamiIndonesia pic.twitter.com/ll46d2nf3n— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) December 14, 2021