EKONOMİ
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Pakistan faizi 100 baz puan artırdı
18:41 14.12.2021 (güncellendi: 18:42 14.12.2021)
© AFP 2021 / RIZWAN TABASSUMPakistan bayrağı
© AFP 2021 / RIZWAN TABASSUM
Pakistan Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 9.75'e yükseltti.
Pakistan Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 8,75'den yüzde 9,75'e yükseltti.
Dünya'nın aktardığına göre para birimi rupideki değer kaybı, yüksek enflasyon ve cari açıkla mücadele eden Pakistan’da gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.
Daha önce yüzde 7-9 seviyesinde bulunan enflasyon beklentisini revize ederek yüzde 9-11’e yükselten merkez bankası, 19 Kasım’da yaptığı açıklamada, bir yıl içindeki para politikası kurulu toplantı sayısını altıdan sekize çıkardığını duyurmuştu.
Daha önce yüzde 7-9 seviyesinde bulunan enflasyon beklentisini revize ederek yüzde 9-11’e yükselten merkez bankası, 19 Kasım’da yaptığı açıklamada, bir yıl içindeki para politikası kurulu toplantı sayısını altıdan sekize çıkardığını duyurmuştu.
Pakistan central bank lifts rates by 100 basis points to 9.75per cent https://t.co/QmmNV3nSVP pic.twitter.com/fSXOD2vdTh— CNA (@ChannelNewsAsia) December 14, 2021