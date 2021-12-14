https://tr.sputniknews.com/20211214/pakistan-faizi-100-baz-puan-artirdi-1051762588.html

Pakistan faizi 100 baz puan artırdı

Pakistan faizi 100 baz puan artırdı

Pakistan Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 9.75'e yükseltti. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T18:41+0300

2021-12-14T18:41+0300

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ekonomi

pakistan

enflasyon

merkez bankası

faiz

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Pakistan Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 8,75'den yüzde 9,75'e yükseltti.Dünya'nın aktardığına göre para birimi rupideki değer kaybı, yüksek enflasyon ve cari açıkla mücadele eden Pakistan’da gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.Daha önce yüzde 7-9 seviyesinde bulunan enflasyon beklentisini revize ederek yüzde 9-11’e yükselten merkez bankası, 19 Kasım’da yaptığı açıklamada, bir yıl içindeki para politikası kurulu toplantı sayısını altıdan sekize çıkardığını duyurmuştu.

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pakistan, enflasyon, merkez bankası, faiz