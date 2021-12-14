Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211214/rusya-turkiye-ticaret-hacmi-ocak-ekim-doneminde-yuzde-52-artti-1051754746.html
Rusya-Türkiye ticaret hacmi Ocak-Ekim döneminde yüzde 52 arttı
Rusya-Türkiye ticaret hacmi Ocak-Ekim döneminde yüzde 52 arttı
Rusya Federal Gümrük Servisi bu yıl kasım ayına kadar olan dönemde Rusya ile Türkiye arasındaki ticarete dair verileri paylaştı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T15:33+0300
2021-12-14T15:33+0300
2021-12-14T15:34+0300
rusya
türkiye
ithalat
ticaret
ihracat
ekonomi
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/47/1040344786_0:26:1281:746_1920x0_80_0_0_a4f9766792f774e1854ac611c1a38bc2.jpg
Rusya Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) verilerine göre, Ocak-Ekim 2021 döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yıllık bazda yüzde 52 artışla 25 milyar 692 milyon dolara ulaştı. Rusya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracat yüzde 57.9 artıp 20 milyar 438 dolara yükseldi. Rusya’nın Türkiye’den yaptığı ithalat da bu dönemde yüzde 32.5 oranında artarak 5 milyar 254 milyar dolara çıktı.Aynı dönemde Türkiye’nin, Rusya’nın toplam ticaret cirosundaki payı ise bir önceki yıla göre yüzde 3.7’den yüzde 4.1’e yükseldi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104034/47/1040344786_104:0:1099:746_1920x0_80_0_0_1011317d3b8a2b59072ebf5ee93bce11.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, türkiye, ithalat, ticaret, ihracat, dolar
Rusya-Türkiye ticaret hacmi Ocak-Ekim döneminde yüzde 52 arttı 15:33 14.12.2021 (güncellendi: 15:34 14.12.2021)
Rusya Federal Gümrük Servisi bu yıl kasım ayına kadar olan dönemde Rusya ile Türkiye arasındaki ticarete dair verileri paylaştı.
Rusya Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) verilerine göre, Ocak-Ekim 2021 döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yıllık bazda yüzde 52 artışla 25 milyar 692 milyon dolara ulaştı.
Rusya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracat yüzde 57.9 artıp 20 milyar 438 dolara yükseldi. Rusya’nın Türkiye’den yaptığı ithalat da bu dönemde yüzde 32.5 oranında artarak 5 milyar 254 milyar dolara çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin, Rusya’nın toplam ticaret cirosundaki payı ise bir önceki yıla göre yüzde 3.7’den yüzde 4.1’e yükseldi.