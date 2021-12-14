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Sibirya'da sıcaklık 18 derece daha artarak rekor kırdı
Sibirya'da sıcaklık 18 derece daha artarak rekor kırdı
Birlemiş Milletler, Rusya'nın Verkhoyansk kasabasında geçen yıl 38 derece ile rekor sıcaklığın kaydedildiğini onayladı. Kuzey Kutbu’ndaki hava sıcaklığı... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T16:45+0300
2021-12-14T16:45+0300
2021-12-14T16:53+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
sibirya
sıcaklık
iklim krizi
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Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Verkhoyansk kasabasında, geçen yıl 20 Haziran’da hava sıcaklığı 38 derece olarak kayıtlara geçti. Hava sıcaklığının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 18 derece daha ısındığını tespit edilirken, bu veri aşırı 'hava durumu raporu' arşivine kaydedildi. Dünya’nın değişen iklimi hakkında 'alarm çanları' çaldığı ifadesini kullanılan WMO açıklamasında, “Bu hava sıcaklığı, Kutup’tan çok Akdeniz iklimine daha uygun” denildi.DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas, “Bu yeni Kuzey Kutbu kaydı, WMO Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi’ne rapor edilen ve değişen iklim hakkında alarm zillerini çalan bir dizi gözlemden biridir” dedi.'Okyanus su seviyesinde artışa neden olabilir'WMO, dünyanın en hızlı ısınan bölgelerinden biri olan Kuzey Kutbu’nun küresel ortalamanın iki katından daha fazla ısındığını açıkladı.Bölgede artan sıcaklık, yer altında kalan donmuş toprağın (permasfrost) çözülmesine yol açarak saklı kalan karbondioksit ve metan gazı salınımına neden oluyor. Uzmanlar yer altında saklı kalan donmuş toprağın küresel ısınmayı arttıracağı konusunda endişeli.Öte yandan yüksek sıcaklıklar, Kuzey Kutbu’ndaki buzulun daha hızlı erimesini sağlayarak deniz seviyesinin yükselmesine sebep oluyor.
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birleşmiş milletler (bm), sibirya, sıcaklık, iklim krizi
Sibirya'da sıcaklık 18 derece daha artarak rekor kırdı
16:45 14.12.2021 (güncellendi: 16:53 14.12.2021)
Birlemiş Milletler, Rusya'nın Verkhoyansk kasabasında geçen yıl 38 derece ile rekor sıcaklığın kaydedildiğini onayladı. Kuzey Kutbu’ndaki hava sıcaklığı Haziran ayına kıyasla 18 derece daha artarak, kaydedilen en yüksek derece olarak kayıtlara geçti.
Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Verkhoyansk kasabasında, geçen yıl 20 Haziran’da hava sıcaklığı 38 derece olarak kayıtlara geçti. Hava sıcaklığının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 18 derece daha ısındığını tespit edilirken, bu veri aşırı 'hava durumu raporu' arşivine kaydedildi. Dünya’nın değişen iklimi hakkında 'alarm çanları' çaldığı ifadesini kullanılan WMO açıklamasında, “Bu hava sıcaklığı, Kutup’tan çok Akdeniz iklimine daha uygun” denildi.
DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas, “Bu yeni Kuzey Kutbu kaydı, WMO Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi’ne rapor edilen ve değişen iklim hakkında alarm zillerini çalan bir dizi gözlemden biridir” dedi.
'Okyanus su seviyesinde artışa neden olabilir'
WMO, dünyanın en hızlı ısınan bölgelerinden biri olan Kuzey Kutbu’nun küresel ortalamanın iki katından daha fazla ısındığını açıkladı.
Bölgede artan sıcaklık, yer altında kalan donmuş toprağın (permasfrost) çözülmesine yol açarak saklı kalan karbondioksit ve metan gazı salınımına neden oluyor. Uzmanlar yer altında saklı kalan donmuş toprağın küresel ısınmayı arttıracağı konusunda endişeli.
Öte yandan yüksek sıcaklıklar, Kuzey Kutbu’ndaki buzulun daha hızlı erimesini sağlayarak deniz seviyesinin yükselmesine sebep oluyor.