Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211214/yurtta-rahatsizlanan-universite-ogrencisi-hayatini-kaybetti-1051739833.html
Yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Berberoğlu'nun, zayıflamak için mide ameliyatı... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T02:08+0300
2021-12-14T02:08+0300
yaşam
öğrenci
yurt
bilecik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049559658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10d133216c1f4c04df936b64c91254c5.jpg
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisi Berberoğlu, Bahçelievler Mahallesi'nde kaldığı yurtta, henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlandı.Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, Berberoğlu için yurda sağlık ekipleri yönlendirildi.112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Berberoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ise Berberoğlu'nun kaldığı yurtta inceleme yaptı.Haber verilmesi üzerine, Berberoğlu'nun yakınları, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.Polis ekiplerinden bilgi alan aile yakınlarına, hastaneye gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir taziye dileğinde bulundu.Berberoğlu'nun dayısı Cemal Altıparmak, AA muhabirine, acı haberin kendilerine iletilmesi üzerine hastaneye geldiklerini söyledi.Meltem Berberoğlu'nun, zayıflamak için mide ameliyatı olduğunu belirten Altıparmak, "Operasyondan sonra bir rahatsızlığı olmadı. Cenazeyi alıp Sakarya'ya döneceğiz" diye konuştu.
bilecik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049559658_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_840b299278cf9a3ddbeb5488e82106ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
öğrenci, yurt, bilecik

Yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

02:08 14.12.2021
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© İHA / OZAN KÖSE
Abone ol
Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Berberoğlu'nun, zayıflamak için mide ameliyatı olduğu öğrenildi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisi Berberoğlu, Bahçelievler Mahallesi'nde kaldığı yurtta, henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlandı.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, Berberoğlu için yurda sağlık ekipleri yönlendirildi.

112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Berberoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ise Berberoğlu'nun kaldığı yurtta inceleme yaptı.
Haber verilmesi üzerine, Berberoğlu'nun yakınları, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Polis ekiplerinden bilgi alan aile yakınlarına, hastaneye gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir taziye dileğinde bulundu.

Berberoğlu'nun dayısı Cemal Altıparmak, AA muhabirine, acı haberin kendilerine iletilmesi üzerine hastaneye geldiklerini söyledi.

Meltem Berberoğlu'nun, zayıflamak için mide ameliyatı olduğunu belirten Altıparmak, "Operasyondan sonra bir rahatsızlığı olmadı. Cenazeyi alıp Sakarya'ya döneceğiz" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:08Yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
02:05Borrell'in 'Başlıca başarımız Belarus’tan göçün durdurulması' açıklamasına Zaharova'dan yanıt
01:59İstanbul'da asansörde cinsel saldırı girişiminde bulunan zanlı yakalandı
01:50Prof. Dr. İzzet Özgenç: OHAL ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir
01:25AK Partili Kaynar: İstanbul'da üretilen halk ekmek sayısı düşürüldü
01:15Norveç'te Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yeni tedbirler hayata geçiriliyor
01:05İngiltere'de havayolu şirketleri hükümetten mali destek paketi talep etti
01:03Çin: ABD, demokrasiyi kitle imha silahı olarak kullanıyor
00:445 ayrı uzaklaştırma, 55 suç kaydı olan adam, eski eşini 7 yerinden bıçakladı
00:44Bindiği asansörü tekmelerle kullanılamaz hale getiren şahıs gözaltına alındı
00:35Ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkarsa ne olur?
00:25Kentucky'deki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi
00:17ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yeni zirve yaptı
00:06Sivas'ta sahte alkolden zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi tedaviye alındı
00:04Hollanda'da 4 parti, uzun süren koalisyon görüşmelerinde anlaşmaya vardı
DünTunus gelecek yıl referandum ve parlamento seçimleri için sandık başına gidecek
DünRusya Devlet Duması, toplu taşıtlarda QR kodu zorunluluğu getiren tasarıyı geri çekti
DünŞarkıcı Gülçin Ergül trafik kazasında yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti
DünDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE’yi ziyaret edecek
DünRıdvan Dilmen: Vitor Pereira ile yollar ayrılacak