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Yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
© İHA / OZAN KÖSE
Bilecik'te yurtta rahatsızlanan üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Berberoğlu'nun, zayıflamak için mide ameliyatı olduğu öğrenildi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisi Berberoğlu, Bahçelievler Mahallesi'nde kaldığı yurtta, henüz belirlenemeyen nedenle rahatsızlandı.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, Berberoğlu için yurda sağlık ekipleri yönlendirildi.
112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Berberoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ise Berberoğlu'nun kaldığı yurtta inceleme yaptı.
112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Berberoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri ise Berberoğlu'nun kaldığı yurtta inceleme yaptı.
Haber verilmesi üzerine, Berberoğlu'nun yakınları, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.
Polis ekiplerinden bilgi alan aile yakınlarına, hastaneye gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir taziye dileğinde bulundu.
Berberoğlu'nun dayısı Cemal Altıparmak, AA muhabirine, acı haberin kendilerine iletilmesi üzerine hastaneye geldiklerini söyledi.
Meltem Berberoğlu'nun, zayıflamak için mide ameliyatı olduğunu belirten Altıparmak, "Operasyondan sonra bir rahatsızlığı olmadı. Cenazeyi alıp Sakarya'ya döneceğiz" diye konuştu.
Polis ekiplerinden bilgi alan aile yakınlarına, hastaneye gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir taziye dileğinde bulundu.
Berberoğlu'nun dayısı Cemal Altıparmak, AA muhabirine, acı haberin kendilerine iletilmesi üzerine hastaneye geldiklerini söyledi.
Meltem Berberoğlu'nun, zayıflamak için mide ameliyatı olduğunu belirten Altıparmak, "Operasyondan sonra bir rahatsızlığı olmadı. Cenazeyi alıp Sakarya'ya döneceğiz" diye konuştu.