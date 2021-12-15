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https://tr.sputniknews.com/20211215/anadolu-efes-2-mac-sonra-kazandi-1051775513.html
Anadolu Efes 2 maç sonra kazandı
Anadolu Efes 2 maç sonra kazandı
Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Anadolu Efes, Bitci Baskonia'yı 87-72 mağlup etti. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T01:15+0300
2021-12-15T01:15+0300
spor
thy avrupa ligi
anadolu efes
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Mücadelenin ilk periyodunu 21-13 geride kapatan Anadolu Efes, devre arasına 43-42 üstün girmeyi başardı.Üçüncü periyotta 66-62 ile skor üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, son çeyrekte farkı açarak karşılaşmayı 87-72 kazandı.Ev sahibi ekipte Micic, 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. Bitci Baskonia'da Granger ve Fontecchio 17'şer sayı kaydetti.Bu sonuçla Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti. Bitci Baskonia ise 10. yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes, 2 maç sonra kazandı. Bitci Baskonia ise son 5 maçında 4. kez yenildi.SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Sasa Pukl, Anne Panther, Marcin KowalskiANADOLU EFES: Larkin 16, Beaubois 7, Bryant 2, Moerman 15, Dunston, Pleiss 17, Simon, Micic 24, Petrusev 6, Singleton, AndersonBİTCİ BASKONIA: Baldwin 10, Granger 17, Sedekerskis 8, Fontecchio 17, Enoch 5, Peters 9, Costello, Giedraitis 5, Nnoko 1, Kurucs1’İNCİ PERİYOT: 13-21İLK YARI: 43-423’ÜNCÜ PERİYOT: 66-62
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thy avrupa ligi, anadolu efes

Anadolu Efes 2 maç sonra kazandı

01:15 15.12.2021
© AAAnadolu Efes, Zenit'e farklı yenildi
Anadolu Efes, Zenit'e farklı yenildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
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Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Anadolu Efes, Bitci Baskonia'yı 87-72 mağlup etti.
Mücadelenin ilk periyodunu 21-13 geride kapatan Anadolu Efes, devre arasına 43-42 üstün girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta 66-62 ile skor üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, son çeyrekte farkı açarak karşılaşmayı 87-72 kazandı.

Ev sahibi ekipte Micic, 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. Bitci Baskonia'da Granger ve Fontecchio 17'şer sayı kaydetti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti. Bitci Baskonia ise 10. yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes, 2 maç sonra kazandı. Bitci Baskonia ise son 5 maçında 4. kez yenildi.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Sasa Pukl, Anne Panther, Marcin Kowalski
ANADOLU EFES: Larkin 16, Beaubois 7, Bryant 2, Moerman 15, Dunston, Pleiss 17, Simon, Micic 24, Petrusev 6, Singleton, Anderson
BİTCİ BASKONIA: Baldwin 10, Granger 17, Sedekerskis 8, Fontecchio 17, Enoch 5, Peters 9, Costello, Giedraitis 5, Nnoko 1, Kurucs
1’İNCİ PERİYOT: 13-21
İLK YARI: 43-42
3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-62
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