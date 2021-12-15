https://tr.sputniknews.com/20211215/bagcilarda-cokme-tehlikesi-olan-iki-bina-bosaltildi-1051778521.html

Bağcılar’da çökme tehlikesi olan iki bina boşaltıldı

Bağcılar’da çökme tehlikesi olan iki bina boşaltıldı

Yapımı devam eden Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı inşaatı nedeniyle Bağcılar’da iki binanın temelinde çökme meydana geldi. Çökme tehlikesi olan iki... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T05:36+0300

2021-12-15T05:36+0300

2021-12-15T05:36+0300

türkiye

istanbul

bağcılar

bina

çökme tehlikesi

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Olay akşam saatlerinde Bağcılar Yıldıztepe mahallesi 552.Sokak üzerinde bulunan iki binanın zemininde meydana geldi.İddiaya göre Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı arasında yapımı devam eden metro hattı nedeniyle Bağcılar’daki iki binanın temelinde göçme meydana geldi.İki bina boşaltıldıTemelden seslerin geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler, binalarda kalanları boşalttı. Daha sonra emniyet şeridi çekilerek sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı.'Şu an binanın altı yarıya yakın çökme söz konusu'Çökme tehlikesi olan binalardan birinin sahibi olan Selahattin Sezer, "Bu akşam arkadaşlar, komşular bir şekilde görmüşler. Buradaki kaynak metro çalışmasından kaynaklanan bir durumdur. Bir hafta mı diyeyim yalan olmasın geçen hafta bir patlama oldu alt sokakta. Binanın zemininde olmak şartıyla yani şu an binanın altı yarıya yakın çökme söz konusu" diye konuştu.'Çünkü bütün mahalle risk altında'Sezer, daha önceden bu seslerin geldiğini söyleyerek, "Zaten bu çökmedeki daha önceki bir olayda da küt küt sesler geliyordu bu binadan sürekli alttan çalışma olduğundan dolayı metro çalışması bu sesleri duyuyorduk. Birkaç gündür devam etti bu şekilde. Fakat bu durumla karşılaştık. Buna bir önlem alınması gerekiyor. Yani sadece olan olay bizim binamızda dahil değil. Çünkü bütün mahalle risk altında. Niye diyeyim sana? Çatlaklar daha üst sokakta da olduğunu ben bizzat görmüş değilim ama şikayetlerin olduğunu söylediler. Alt sokağımız da zaten patlama oldu. Doğalgaz patlaması oldu, çökme oldu bir şekilde oldu yani" dedi.

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istanbul, bağcılar, bina, çökme tehlikesi