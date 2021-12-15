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Bakan Koca: Aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilir
Bakan Koca: Aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilirler" açıklamasında bulundu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantının gündeminde Omicron varyantı ve yerli aşı Turkovac vardı. Toplantının ardından Bakan Koca, yazılı bir açıklama paylaştı.Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar şöyle sıralandı:
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son dakika, fahrettin koca, omicron, varyant

Bakan Koca: Aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilir

20:57 15.12.2021 (güncellendi: 21:16 15.12.2021)
© AA / Sağlık BakanlığıSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA / Sağlık Bakanlığı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilirler" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantının gündeminde Omicron varyantı ve yerli aşı Turkovac vardı. Toplantının ardından Bakan Koca, yazılı bir açıklama paylaştı.
Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar şöyle sıralandı:
1.
Bilim Kurulumuz Omicron varyantının ülkemizdeki olası etkilerini değerlendirmiştir. Yeni varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan omicron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir.
2.
Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesidir. Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa’da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir.
3.
Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir.
4.
Omicron varyantı sebebiyle Referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları devam etmektedir. Avrupa’da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının yapılması Bilim Kurulumuzca tavsiye edilmektedir.
5.
Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Virüse karşı tedbir elden bırakılmamalıdır. Bireysel hayat ile toplumsal hayatı tedbirlerle bir arada sürdürmek mümkün. Bunu bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız.
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