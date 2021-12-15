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Brezilya'da politikacılar kozlarını boks ringinde paylaştı
© twitter/mmafighting.comBrezilya ring kavgası
© twitter/mmafighting.com
Brezilya'nın en büyük eyaleti olan Amazonas'ta bulunan Borba ilçesinin eski belediye meclisi üyesi, anlaşmazlık yaşadığı mevcut belediye başkanına meydan okudu. Dövüş biletlerinin 100 dolardan satıldığı müsabaka 3 round sürdü. Kazanan isim ise, belediye başkanı Peixoto oldu.
Amazonlar'daki Borba ilçesinin Belediye Başkanı 39 yaşındaki Simão Peixoto ve ilçenin eski Belediye Meclis Üyesi 45 yaşındaki Erineu da Silva, para ödeyen yüzlerce izleyicinin önünde ringe çıktı ve halkın gözleri önünde dövüştü.
Belediye meclisinin eski üyesi Silva, eylül ayında 'sahtekar' olarak nitelediği Peixoto'nun Madeira Nahri yakınındaki bir su parkını korumayı başaramadığını belirterek Belediye Başkanı'nı dövüşe davet etmişti.
Peixoto, dövüş teklifini kabul etmiş ve yayınladığı videoyla Silva'ya meydan okumuştu.
Belediye meclisinin eski üyesi Silva, eylül ayında 'sahtekar' olarak nitelediği Peixoto'nun Madeira Nahri yakınındaki bir su parkını korumayı başaramadığını belirterek Belediye Başkanı'nı dövüşe davet etmişti.
Peixoto, dövüş teklifini kabul etmiş ve yayınladığı videoyla Silva'ya meydan okumuştu.
Video: Mayor defeats ex-city councillor in MMA fight in Brazil (@guicruzzz) https://t.co/cPoGRr3sHN pic.twitter.com/EasjTF63ef— MMAFighting.com (@MMAFighting) December 14, 2021
Kasabadaki bir okulun jimnastik salonunda düzenlenen ve üç round süren dövüş, internetten canlı olarak da yayınlandı.
39 yaşındaki muhafazakâr belediye başkanı dövüşün ilk dakikalarında üstünlüğünü korurken, 45 yaşındaki rakibi ilerleyen dakikalarda yumruklarını sertleştirdi.
Dövüşün galibi Peixoto oldu. Belediye Başkanı, müsabakanın ardından rakibinin iyi dövüştüğünü kabul etti.
Dövüşün galibi Peixoto oldu. Belediye Başkanı, müsabakanın ardından rakibinin iyi dövüştüğünü kabul etti.