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https://tr.sputniknews.com/20211215/brezilyada-politikacilar-kozlarini-boks-ringinde-paylasti-1051802327.html
Brezilya'da politikacılar kozlarını boks ringinde paylaştı
Brezilya'da politikacılar kozlarını boks ringinde paylaştı
Brezilya'nın en büyük eyaleti olan Amazonas'ta bulunan Borba ilçesinin eski belediye meclisi üyesi, anlaşmazlık yaşadığı mevcut belediye başkanına meydan... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T17:42+0300
2021-12-15T17:42+0300
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Amazonlar'daki Borba ilçesinin Belediye Başkanı 39 yaşındaki Simão Peixoto ve ilçenin eski Belediye Meclis Üyesi 45 yaşındaki Erineu da Silva, para ödeyen yüzlerce izleyicinin önünde ringe çıktı ve halkın gözleri önünde dövüştü.Belediye meclisinin eski üyesi Silva, eylül ayında 'sahtekar' olarak nitelediği Peixoto'nun Madeira Nahri yakınındaki bir su parkını korumayı başaramadığını belirterek Belediye Başkanı'nı dövüşe davet etmişti.Peixoto, dövüş teklifini kabul etmiş ve yayınladığı videoyla Silva'ya meydan okumuştu.Kasabadaki bir okulun jimnastik salonunda düzenlenen ve üç round süren dövüş, internetten canlı olarak da yayınlandı.39 yaşındaki muhafazakâr belediye başkanı dövüşün ilk dakikalarında üstünlüğünü korurken, 45 yaşındaki rakibi ilerleyen dakikalarda yumruklarını sertleştirdi.Dövüşün galibi Peixoto oldu. Belediye Başkanı, müsabakanın ardından rakibinin iyi dövüştüğünü kabul etti.
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brezilya, boks, ring, karma dövüş sporları (mma), amazon

Brezilya'da politikacılar kozlarını boks ringinde paylaştı

17:42 15.12.2021
© twitter/mmafighting.comBrezilya ring kavgası
Brezilya ring kavgası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© twitter/mmafighting.com
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Brezilya'nın en büyük eyaleti olan Amazonas'ta bulunan Borba ilçesinin eski belediye meclisi üyesi, anlaşmazlık yaşadığı mevcut belediye başkanına meydan okudu. Dövüş biletlerinin 100 dolardan satıldığı müsabaka 3 round sürdü. Kazanan isim ise, belediye başkanı Peixoto oldu.
Amazonlar'daki Borba ilçesinin Belediye Başkanı 39 yaşındaki Simão Peixoto ve ilçenin eski Belediye Meclis Üyesi 45 yaşındaki Erineu da Silva, para ödeyen yüzlerce izleyicinin önünde ringe çıktı ve halkın gözleri önünde dövüştü.

Belediye meclisinin eski üyesi Silva, eylül ayında 'sahtekar' olarak nitelediği Peixoto'nun Madeira Nahri yakınındaki bir su parkını korumayı başaramadığını belirterek Belediye Başkanı'nı dövüşe davet etmişti.

Peixoto, dövüş teklifini kabul etmiş ve yayınladığı videoyla Silva'ya meydan okumuştu.
Kasabadaki bir okulun jimnastik salonunda düzenlenen ve üç round süren dövüş, internetten canlı olarak da yayınlandı.
39 yaşındaki muhafazakâr belediye başkanı dövüşün ilk dakikalarında üstünlüğünü korurken, 45 yaşındaki rakibi ilerleyen dakikalarda yumruklarını sertleştirdi.

Dövüşün galibi Peixoto oldu. Belediye Başkanı, müsabakanın ardından rakibinin iyi dövüştüğünü kabul etti.
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