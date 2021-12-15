https://tr.sputniknews.com/20211215/dakar-rallisinde-ilk-kez-suudi-kadin-iki-kadin-surucu-yarisacak-1051800270.html

Dakar Rallisi'nde ilk kez iki Suudi kadın sürücü yarışacak

Dakar Rallisi'nde ilk kez iki Suudi kadın sürücü yarışacak

Suudi Arabistan'da düzenlenen Dakar Rallisi'nde ilk kez Suudi kadın sürücüler piste çıkacak. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T16:43+0300

2021-12-15T16:43+0300

2021-12-15T16:43+0300

dünya

suudi arabistan

kadın sünneti

dakar rallisi

suudi kadınlar

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Mashael Al-Obaidan ve Dania Akeel isimli iki Suudi kadın sürücü, gelecek ay Suudi Arabistan'da düzenlenecek 44. Dakar Rallisi'ne katılarak tarihe geçecek.Suudi Otomobil ve Motosiklet Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, gelecek ay düzenlenecek yarışta ilk kez Suudi kadın sürücüler de yarışacak. Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanmalarına yönelik yasak, 2018 yılında kaldırılmıştı.33 yaşındaki Suudi kadın sürücü Al-Obaidan, "Bu ünlü yarışta araç sürmek, bir hayalin gerçekleşmesi olacak. Sevdiğim şeyi yapıyorum ve yaptığım şeyin birçok insana ilham verdiğini söyleyen insanlardan büyük destek alıyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:33 yaşındaki Suudi sürücü Akeel ise, geçtiğimiz yıl Bahreyn'de kaza geçirdiğini hatırlatarak, "Kazadan sonraki aylar acı vericiydi ama ameliyata ihtiyaç duymadığım için şanslıydım. Motor sporlarında riskleri kabul ediyorsunuz ve en nihayetinde bir seçim yapmak zorundasınız" dedi.

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suudi arabistan, kadın sünneti, dakar rallisi, suudi kadınlar