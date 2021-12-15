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Dakar Rallisi'nde ilk kez iki Suudi kadın sürücü yarışacak
Dakar Rallisi'nde ilk kez iki Suudi kadın sürücü yarışacak
Suudi Arabistan'da düzenlenen Dakar Rallisi'nde ilk kez Suudi kadın sürücüler piste çıkacak. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T16:43+0300
2021-12-15T16:43+0300
dünya
suudi arabistan
kadın sünneti
dakar rallisi
suudi kadınlar
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Mashael Al-Obaidan ve Dania Akeel isimli iki Suudi kadın sürücü, gelecek ay Suudi Arabistan'da düzenlenecek 44. Dakar Rallisi'ne katılarak tarihe geçecek.Suudi Otomobil ve Motosiklet Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, gelecek ay düzenlenecek yarışta ilk kez Suudi kadın sürücüler de yarışacak. Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanmalarına yönelik yasak, 2018 yılında kaldırılmıştı.33 yaşındaki Suudi kadın sürücü Al-Obaidan, "Bu ünlü yarışta araç sürmek, bir hayalin gerçekleşmesi olacak. Sevdiğim şeyi yapıyorum ve yaptığım şeyin birçok insana ilham verdiğini söyleyen insanlardan büyük destek alıyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:33 yaşındaki Suudi sürücü Akeel ise, geçtiğimiz yıl Bahreyn'de kaza geçirdiğini hatırlatarak, "Kazadan sonraki aylar acı vericiydi ama ameliyata ihtiyaç duymadığım için şanslıydım. Motor sporlarında riskleri kabul ediyorsunuz ve en nihayetinde bir seçim yapmak zorundasınız" dedi.
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suudi arabistan, kadın sünneti, dakar rallisi, suudi kadınlar

Dakar Rallisi'nde ilk kez iki Suudi kadın sürücü yarışacak

16:43 15.12.2021
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDSuudi Arabistan'da düzenlenen Dakar Rallisi'nde ilk kez Suudi kadın sürücüler piste çıkacak.
Suudi Arabistan'da düzenlenen Dakar Rallisi'nde ilk kez Suudi kadın sürücüler piste çıkacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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Suudi Arabistan'da düzenlenen Dakar Rallisi'nde ilk kez Suudi kadın sürücüler piste çıkacak.
Mashael Al-Obaidan ve Dania Akeel isimli iki Suudi kadın sürücü, gelecek ay Suudi Arabistan'da düzenlenecek 44. Dakar Rallisi'ne katılarak tarihe geçecek.
Suudi Otomobil ve Motosiklet Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, gelecek ay düzenlenecek yarışta ilk kez Suudi kadın sürücüler de yarışacak.
Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanmalarına yönelik yasak, 2018 yılında kaldırılmıştı.
33 yaşındaki Suudi kadın sürücü Al-Obaidan, "Bu ünlü yarışta araç sürmek, bir hayalin gerçekleşmesi olacak. Sevdiğim şeyi yapıyorum ve yaptığım şeyin birçok insana ilham verdiğini söyleyen insanlardan büyük destek alıyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"(Daha önce FIA Dünya Kupası) serisinin en zor raundunu yedinci olarak bitirdiğimde, bu sporda 15 yıldan uzun süredir yarışan rakiplere karşı, bunu yapabileceğimi biliyordum. Çok geçmeden başarılarımla kapıları açtığımı ve engelleri aştığımı fark ettim. Kadınların çıktığımız yolculuğu anlamalarını sağlıyor ve bize katılmalarının önünü açıyoruz."
33 yaşındaki Suudi sürücü Akeel ise, geçtiğimiz yıl Bahreyn'de kaza geçirdiğini hatırlatarak, "Kazadan sonraki aylar acı vericiydi ama ameliyata ihtiyaç duymadığım için şanslıydım. Motor sporlarında riskleri kabul ediyorsunuz ve en nihayetinde bir seçim yapmak zorundasınız" dedi.
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