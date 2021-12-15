https://tr.sputniknews.com/20211215/doktoru-tehdit-etti-aile-sagligi-merkezi-camina-ozur-dilerim-yazisi-asarak-davadan-kurtuldu-1051803635.html

Doktoru tehdit etti, aile sağlığı merkezi camına 'Özür dilerim' yazısı asarak davadan kurtuldu

Doktoru tehdit etti, aile sağlığı merkezi camına 'Özür dilerim' yazısı asarak davadan kurtuldu

Bursa'da, doktor F.Z., kendisini tehdit ettiği için şikayetçi olduğu A.S. ile 'Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T18:14+0300

2021-12-15T18:14+0300

2021-12-15T18:20+0300

doktor

türkiye

tehdit

dava

özür

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Bursa İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi’ndeki 19 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne giden A.S., koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi.Görevli doktor F.Z., A.S.’ye merkeze aşıların gelmediğini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı.A.S. doktoru, 'Seninle dışarıda görüşeceğiz' diye tehdit edince 'beyaz kod' verildi. A.S. merkezden ayrılırken emniyete giden doktor F.Z., şikayetçi oldu.İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, taraflar uzlaşmak için adliyede bir araya geldi.Doktor şart koştuDoktor F.Z., kendisini tehdit eden kişinin, ‘Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim’ ifadelerinin bulunduğu yazıyı hazırlayıp bunu da merkezin camına asması şartıyla şikayetini geri çekeceğini belirtti.Şartı kabul eden A.S., doktorun istediği cümleyi 1 metre uzunluğundaki kağıda yazdırıp, merkezin camına astı. Doktor F.Z. şikayetinden vazgeçerken, yazıyı görenler, şaşırdıklarını belirtti.

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doktor, tehdit, dava, özür