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https://tr.sputniknews.com/20211215/doktoru-tehdit-etti-aile-sagligi-merkezi-camina-ozur-dilerim-yazisi-asarak-davadan-kurtuldu-1051803635.html
Doktoru tehdit etti, aile sağlığı merkezi camına 'Özür dilerim' yazısı asarak davadan kurtuldu
Doktoru tehdit etti, aile sağlığı merkezi camına 'Özür dilerim' yazısı asarak davadan kurtuldu
Bursa'da, doktor F.Z., kendisini tehdit ettiği için şikayetçi olduğu A.S. ile 'Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T18:14+0300
2021-12-15T18:20+0300
doktor
türkiye
tehdit
dava
özür
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Bursa İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi’ndeki 19 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne giden A.S., koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi.Görevli doktor F.Z., A.S.’ye merkeze aşıların gelmediğini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı.A.S. doktoru, 'Seninle dışarıda görüşeceğiz' diye tehdit edince 'beyaz kod' verildi. A.S. merkezden ayrılırken emniyete giden doktor F.Z., şikayetçi oldu.İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, taraflar uzlaşmak için adliyede bir araya geldi.Doktor şart koştuDoktor F.Z., kendisini tehdit eden kişinin, ‘Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim’ ifadelerinin bulunduğu yazıyı hazırlayıp bunu da merkezin camına asması şartıyla şikayetini geri çekeceğini belirtti.Şartı kabul eden A.S., doktorun istediği cümleyi 1 metre uzunluğundaki kağıda yazdırıp, merkezin camına astı. Doktor F.Z. şikayetinden vazgeçerken, yazıyı görenler, şaşırdıklarını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211208/izmirde-doktoru-bogazindan-jiletle-yaralayan-saniga-18-yil-hapis-1051565521.html
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doktor, tehdit, dava, özür

Doktoru tehdit etti, aile sağlığı merkezi camına 'Özür dilerim' yazısı asarak davadan kurtuldu

18:14 15.12.2021 (güncellendi: 18:20 15.12.2021)
© DHABursa'da aile sağlığı merkezi camına asılan 'Özür dilerim' yazısı
Bursa'da aile sağlığı merkezi camına asılan 'Özür dilerim' yazısı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© DHA
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Bursa'da, doktor F.Z., kendisini tehdit ettiği için şikayetçi olduğu A.S. ile 'Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim' yazısını merkezin camına asması şartıyla uzlaştı. A.S. yazıyı asınca doktor F.Z. şikayetini geri çekti.
Bursa İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi’ndeki 19 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne giden A.S., koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi.
Görevli doktor F.Z., A.S.’ye merkeze aşıların gelmediğini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı.
A.S. doktoru, 'Seninle dışarıda görüşeceğiz' diye tehdit edince 'beyaz kod' verildi. A.S. merkezden ayrılırken emniyete giden doktor F.Z., şikayetçi oldu.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, taraflar uzlaşmak için adliyede bir araya geldi.

Doktor şart koştu

Doktor F.Z., kendisini tehdit eden kişinin, ‘Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim’ ifadelerinin bulunduğu yazıyı hazırlayıp bunu da merkezin camına asması şartıyla şikayetini geri çekeceğini belirtti.
Şartı kabul eden A.S., doktorun istediği cümleyi 1 metre uzunluğundaki kağıda yazdırıp, merkezin camına astı. Doktor F.Z. şikayetinden vazgeçerken, yazıyı görenler, şaşırdıklarını belirtti.
Bayram Kaynak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
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