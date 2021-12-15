Emine Erdoğan'dan Kovid-19 hızlı antijen kiti üreten liselilere tebrik

"Yerli ve milli antijen kiti üreten meslek lisesi öğrencilerimiz, sizler ülkemizin umudu ve gururusunuz. Sağlık Bakanlığı onayının ardından bu kitlerin ayda 30 milyon üretim kapasitesine ulaşacağını da memnuniyetle öğrendim. Başarılarınızın devamını diliyor, tebrik ediyorum.