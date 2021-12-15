https://tr.sputniknews.com/20211215/galatasarayda-rezan-epozdemirin-istifa-karari-aldigi-belirtildi-1051812692.html

Galatasaray'da, Rezan Epözdemir'in istifa kararı aldığı belirtildi

Galatasaray'da, Rezan Epözdemir'in istifa kararı aldığı belirtildi

Sarı-kırmızılı kulüpte bugün gerçekleştirilen divan kurulu toplantısının ardından başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in görevini bırakacağı konuşulurken... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T23:15+0300

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spor

galatasaray

rezan epözdemir

istifa

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Bugün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısının ardından başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifa kararı aldığı ifade edildi. Henüz resmi bir açıklama gelmezken Epözdemir, Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Cuma günü basın toplantısı gerçekleştireceğini söyleyen Rezan Epözdemir, "Cuma sabah 11.00'de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Geregi bilgilerinize saygılarımla sunulur." diye yazdı.Sarı-kırmızılı yönetimden Şükrü Köksal Ünlü, Özgür Işıtan Gün ve İbrahim Reha Keskin'in de istifa kararı alabileceği bildirildi.

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galatasaray, rezan epözdemir, istifa