Galatasaray'da, Rezan Epözdemir'in istifa kararı aldığı belirtildi

Bugün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısının ardından başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifa kararı aldığı ifade edildi. Henüz resmi bir açıklama gelmezken Epözdemir, Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Cuma günü basın toplantısı gerçekleştireceğini söyleyen Rezan Epözdemir, "Cuma sabah 11.00'de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Geregi bilgilerinize saygılarımla sunulur." diye yazdı.Sarı-kırmızılı yönetimden Şükrü Köksal Ünlü, Özgür Işıtan Gün ve İbrahim Reha Keskin'in de istifa kararı alabileceği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpte bugün gerçekleştirilen divan kurulu toplantısının ardından başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in görevini bırakacağı konuşulurken, Epözdemir'in cuma günü söz konusu gelişmenin gerekçeleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.
Bugün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısının ardından başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifa kararı aldığı ifade edildi.
Henüz resmi bir açıklama gelmezken Epözdemir, Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
Cuma günü basın toplantısı gerçekleştireceğini söyleyen Rezan Epözdemir, "Cuma sabah 11.00'de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Geregi bilgilerinize saygılarımla sunulur." diye yazdı.
Cuma sabah 11.00'de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Geregi bilgilerinize saygılarımla sunulur.