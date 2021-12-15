https://tr.sputniknews.com/20211215/kopegi-darp-edip-cope-atan-zanli-serbest-birakildi-1051813367.html

Köpeği darp edip çöpe atan zanlı serbest bırakıldı

Köpeği darp edip çöpe atan zanlı serbest bırakıldı

Uşak'ta, çöp konteynerine attığı köpeği darbeden ve üzerine taş atan 72 yaşındaki zanlı, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T23:52+0300

2021-12-15T23:52+0300

2021-12-15T23:52+0300

yaşam

köpek

uşak

hayvana işkence

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Uşak'ın Eşme ilçesinde Elvanlar Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde büyük taş parçalarının altında sıkışmış halde sokak köpeği bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekip, çöp konteynerinin içerisinde yaralı halde bulunan sokak köpeğini çıkarttı. Yapılan araştırma sonucu konteynerin yakınındaki müstakil evde ikamet eden M.Y. (72), gözaltına alındı.İfadesinin ardından serbest bırakılan M.Y'ye Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca bin 500 lira para cezası uygulandı.Veterinere götürüldüOlay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, karın ve kulak bölgesinden yaralandığı belirlenen hayvanı veterinere götürdü.Görüntüleri ortaya çıktıEkipler, M.Y'nin konteynerin içine bir cisimle vurduğu ve taş parçaları attığına ilişkin cep telefonu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, savcılık sorgusunun ardından salıverildi. M.Y'nin ifadesinde böyle bir olayı gerçekleştirmediğini, evinden hiç çıkmadığını iddia ettiği öğrenildi.Öte yandan tedavisi yapılan sokak köpeği, polis ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, bahçede kendisi için yapılan kulübeye yerleştirildi.

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köpek, uşak, hayvana işkence