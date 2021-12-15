Robert Pattinson'lı The Batman filminden bir fragman daha

'Cloverfield', 'Dawn of the Planet of the Apes' ve 'War for the Planet of the Apes' gibi yapımlarla tanınan Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'The Batman' filminin 4 Mart 2022'de vizyona girmesi planlanıyor. Duvar'ın aktardığına göre The Batman'in oyuncu kadrosunda Bruce Wayne rolüyle Robert Pattinson ve The Penguin rolüyle Colin Farrell'ın yanı sıra, Catwoman rolüyle Zoe Kravitz, Carmine Falcon rolüyle John Turturro, Alfred Pennyworth rolünde Andy Serkis, The Riddler rolünde Paul Dano, Gil Colson rolüyle Peter Sarsgard, Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright yer alıyor.
Warner Bros. Japonya, başrolünde Robert Pattinson'ın yer aldığı 'The Batman' filminden yeni bir fragman yayınladı.
'Cloverfield', 'Dawn of the Planet of the Apes' ve 'War for the Planet of the Apes' gibi yapımlarla tanınan Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'The Batman' filminin 4 Mart 2022'de vizyona girmesi planlanıyor.
Duvar'ın aktardığına göre The Batman'in oyuncu kadrosunda Bruce Wayne rolüyle Robert Pattinson ve The Penguin rolüyle Colin Farrell'ın yanı sıra, Catwoman rolüyle Zoe Kravitz, Carmine Falcon rolüyle John Turturro, Alfred Pennyworth rolünde Andy Serkis, The Riddler rolünde Paul Dano, Gil Colson rolüyle Peter Sarsgard, Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright yer alıyor.