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https://tr.sputniknews.com/20211215/uzerinde-otomobil-bulunan-cekici-calindi-1051784733.html
Üzerinde otomobil bulunan çekici çalındı
Üzerinde otomobil bulunan çekici çalındı
Bursa’nın Yıldırım ilçesinden üzerinde otomobil bulunan çekiciyi çalan N.A., Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yakalandı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T11:26+0300
2021-12-15T11:26+0300
2021-12-15T11:25+0300
türkiye
bursa
yıldırım
çekici
hırsızlık
jandarma
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinden dün üzerinde otomobil bulunan çekici çalındı. Bursa polisinin bilgi verdiği Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda önlem aldı. Çekici, Pamukova Mekece mevkisinde durduruldu. Üzerinde otomobil bulunan çekiciyi çalan N.A. gözaltına alındı.Şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürülürken, çekici, üzerindeki araçla otoparka çekildi.
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bursa, yıldırım, çekici, hırsızlık, jandarma
Üzerinde otomobil bulunan çekici çalındı
Bursa’nın Yıldırım ilçesinden üzerinde otomobil bulunan çekiciyi çalan N.A., Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yakalandı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinden dün
üzerinde otomobil bulunan çekici çalındı.
Bursa polisinin bilgi verdiği Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda önlem aldı. Çekici, Pamukova Mekece mevkisinde durduruldu.
Üzerinde otomobil bulunan
çekiciyi çalan N.A. gözaltına alındı.
Şüpheli
sorgulanmak üzere karakola götürülürken, çekici, üzerindeki araçla otoparka çekildi.