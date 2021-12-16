Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211216/abd-temsilciler-meclisi-islamofobi-ile-mucadele-yasa-tasarisini-onayladi-1051815060.html
ABD Temsilciler Meclisi, İslamofobi ile mücadele yasa tasarısını onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, İslamofobi ile mücadele yasa tasarısını onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dünya çapında İslamofobi ile mücadele için bir birim kurulması ve özel temsilci atanmasını öngören yasa... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T00:55+0300
2021-12-16T00:55+0300
dünya
islamofobi
abd temsilciler meclisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104086/94/1040869424_0:129:2000:1254_1920x0_80_0_0_ce321418c3a92d8c173ec1982005fbc5.jpg
ABD Temsilciler Meclisinin ilk başörtülü Müslüman kadın vekili olan İlhan​​​​​​​ Omar'ın sunduğu "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasası" başlıklı tasarı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda 212'ye karşı 219 oyla kabul edildi.Omar, oylama öncesi yaptığı konuşmada, "Sırf siyasi ajandalarına uyduğu için bizi ırk, etnik köken, cinsiyet ya da dini çizgilere ayrılmış görmek isteyen kişiler var. Ancak Amerikan halkı olarak bağnazlığın her şekline karşı birlik olmamız gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.Tasarı, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dünya çapında İslamofobi ile mücadele için bir birim kurulması ve özel temsilci atanmasını öngörüyor.Senato Genel Kurulunda gelecek günlerde oylanması beklenen tasarı, burada da kabul edilirse yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada da Biden'ın tasarıya destek verdiği bildirilmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104086/94/1040869424_175:0:1847:1254_1920x0_80_0_0_b1620002b2442b15bf9f139eef825f4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
islamofobi, abd temsilciler meclisi

ABD Temsilciler Meclisi, İslamofobi ile mücadele yasa tasarısını onayladı

00:55 16.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNSTABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu - Trump'ın azli
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu - Trump'ın azli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Abone ol
ABD Temsilciler Meclisi, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dünya çapında İslamofobi ile mücadele için bir birim kurulması ve özel temsilci atanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.
ABD Temsilciler Meclisinin ilk başörtülü Müslüman kadın vekili olan İlhan​​​​​​​ Omar'ın sunduğu "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasası" başlıklı tasarı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda 212'ye karşı 219 oyla kabul edildi.
Omar, oylama öncesi yaptığı konuşmada, "Sırf siyasi ajandalarına uyduğu için bizi ırk, etnik köken, cinsiyet ya da dini çizgilere ayrılmış görmek isteyen kişiler var. Ancak Amerikan halkı olarak bağnazlığın her şekline karşı birlik olmamız gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
Tasarı, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dünya çapında İslamofobi ile mücadele için bir birim kurulması ve özel temsilci atanmasını öngörüyor.
Senato Genel Kurulunda gelecek günlerde oylanması beklenen tasarı, burada da kabul edilirse yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.
Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada da Biden'ın tasarıya destek verdiği bildirilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:50Rusya’daki bir neo-Nazi grubu çökertildi
01:31Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişiklikleri
01:13İsrail, Omicron varyantı nedeniyle 7 ülkeyi daha 'kırmızı liste'ye ekledi
01:10Trafikte durup oynayan düğün konvoyundakilere 2 bin 600 TL ceza kesildi
00:55ABD Temsilciler Meclisi, İslamofobi ile mücadele yasa tasarısını onayladı
00:43Eski bakan Bülent Akarcalı: Millet madem dolar almak istiyor, o zaman Türk doları basalım
00:40Erzurum'da 17 yaşındaki lise öğrencisi okul binasının 5'inci katından atladı
00:38UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi 11'ine Galatasaray'dan iki oyuncu
00:34Çin'de binlerce ağacın kesilmesinden sorumlu yetkililere ağır ceza
00:18Cizre'de öldürülen Tahir Güven ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi
00:12Ricky Gervais açıkladı: After Life final sezonu ile 14 Ocak'ta Netflix'te
00:09İtalya'da sekiz ayın en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
DünABD, Afganistan'a 1 milyon doz daha koronavirüs aşısı hibe edecek
DünKöpeği darp edip çöpe atan zanlı serbest bırakıldı
DünRusya Sağlık Bakanlığı baş psikiyatristi: Kovid-19 beyni etkiliyor
DünTicaret Bakanı Muş: Seçim 2023 yılında yani 19 ay sonra gerçekleşecek
DünDışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli sekretere verilen cezayı kınadı
DünAzerbaycan ve Ermenistan, sınırların belirlenmesi ile ilgili geçici çalışma grubu oluşturacak
DünLavrov'dan kariyerinin en zor yılı sorusuna yanıt: 'Geriye değil, ileriye bakmayı tercih ediyorum'
DünGalatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti