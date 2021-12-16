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https://tr.sputniknews.com/20211216/altinda-yukselis-suruyor-gram-849-tl-1051819279.html
Altında yükseliş sürüyor: Gram 849 TL
Altında yükseliş sürüyor: Gram 849 TL
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T08:47+0300
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ekonomi
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piyasa
fiyat
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Gram altın 849 lira seviyesinden güne açılış yaparken, dün günü 845 liradan kapatmıştı.Çeyrek altın 1387 lirayla güne başlarken, dün günü 1382 liradan kapattı.Ons altın ise 1781 dolardan fiyatlanırken, dünkü kapanışını 1776 dolardan yapmıştı.
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altın, ücret, piyasa, fiyat

Altında yükseliş sürüyor: Gram 849 TL

08:47 16.12.2021
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.
Gram altın 849 lira seviyesinden güne açılış yaparken, dün günü 845 liradan kapatmıştı.
Çeyrek altın 1387 lirayla güne başlarken, dün günü 1382 liradan kapattı.
Ons altın ise 1781 dolardan fiyatlanırken, dünkü kapanışını 1776 dolardan yapmıştı.
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