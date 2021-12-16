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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211216/altinda-yukselis-suruyor-gram-849-tl-1051819279.html
Altında yükseliş sürüyor: Gram 849 TL
Altında yükseliş sürüyor: Gram 849 TL
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T08:47+0300
2021-12-16T08:47+0300
2021-12-16T08:46+0300
ekonomi
altın
ücret
piyasa
fiyat
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Gram altın 849 lira seviyesinden güne açılış yaparken, dün günü 845 liradan kapatmıştı.Çeyrek altın 1387 lirayla güne başlarken, dün günü 1382 liradan kapattı.Ons altın ise 1781 dolardan fiyatlanırken, dünkü kapanışını 1776 dolardan yapmıştı.
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altın, ücret, piyasa, fiyat
Altında yükseliş sürüyor: Gram 849 TL
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.
Gram altın
849 lira seviyesinden güne açılış yaparken, dün günü 845 liradan kapatmıştı.
Çeyrek altın 1387 lirayla güne başlarken, dün
günü 1382 liradan kapattı. Ons altın ise 1781 dolardan fiyatlanırken, dünkü kapanışını 1776 dolardan yapmıştı.