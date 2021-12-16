https://tr.sputniknews.com/20211216/ap-rusyaya-yaptirim-cagrisi-iceren-ukrayna-sinirindaki-duruma-iliskin-tasariyi-kabul-etti-1051848057.html
AP, Rusya'ya yaptırım çağrısı içeren Ukrayna sınırındaki duruma ilişkin tasarıyı kabul etti
AP, Rusya'ya yaptırım çağrısı içeren Ukrayna sınırındaki duruma ilişkin tasarıyı kabul etti
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri bugünkü genel kurul toplantısında, gerilimin tırmanması durumunda AB'ye Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya hazır... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T22:49+0300
2021-12-16T22:49+0300
2021-12-16T22:49+0300
dünya
rusya
ukrayna
ab
ab konseyi
swift
ap
avrupa parlamentosu (ap)
josep borrell
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Oylamada 548 milletvekili tasarının kabulü yönünde oy kullanırken, 69 milletvekili ret oyu verdi. 54 milletvekili ise çekimser kaldı.AP milletvekilleri, onaylanan kararda özellikle AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e "AB Konseyi’nin Rusya'nın eylemleri hakkında bilgilendirilmesi, Konseyin ABD ve NATO ülkeleri ve diğer ortaklarla yakın koordinasyon içinde, özellikle sert ekonomik ve mali yaptırımların kabul edilmesi gibi diğer ortak adımları hızlı bir şekilde kabul etmeye hazır olmasını sağlama” çağrısı yaparak, AB’nin Kiev ile eylemlerini koordine etmesinin gerekli olduğu yönünde görüş belirtiyor.AP milletvekilleri, Ukrayna'da gerilimin tırmanması durumunda uygulanacak yaptırımların, AB'deki tüm varlıklarının dondurulması ve seyahat kısıtlaması getirilecek kişilerin listesinin genişletilmesinin yanı sıra, Rusya'nın SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmasını içermesini öneriyor.Kararda, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması halinde, akreditasyonu olanlar hariç, tüm Rus diplomatik pasaport sahiplerine seyahat kısıtlaması getirilmesi ve vizesiz uygulamanın iptal edilmesi öneriliyor.Milletvekilleri ayrıca, AB'yi bir kez daha Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltacak önlemler almaya, Kuzey Akım-2 projesini devreye sokmaktan kaçınmaya ve yolsuzluk suçları için küresel bir yaptırım rejimi uygulama çağrısı yapıyor.
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rusya, ukrayna, ab, ab konseyi, swift, ap, avrupa parlamentosu (ap), josep borrell
AP, Rusya'ya yaptırım çağrısı içeren Ukrayna sınırındaki duruma ilişkin tasarıyı kabul etti
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri bugünkü genel kurul toplantısında, gerilimin tırmanması durumunda AB'ye Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya hazır olması çağrısı yapan Ukrayna sınırındaki duruma ilişkin tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.
Oylamada 548 milletvekili tasarının kabulü yönünde oy kullanırken, 69 milletvekili ret oyu verdi. 54 milletvekili ise çekimser kaldı.
AP milletvekilleri, onaylanan kararda özellikle AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e "AB Konseyi’nin Rusya'nın eylemleri hakkında bilgilendirilmesi, Konseyin ABD ve NATO ülkeleri ve diğer ortaklarla yakın koordinasyon içinde, özellikle sert ekonomik ve mali yaptırımların kabul edilmesi gibi diğer ortak adımları hızlı bir şekilde kabul etmeye hazır olmasını sağlama” çağrısı yaparak, AB’nin Kiev ile eylemlerini koordine etmesinin gerekli olduğu yönünde görüş belirtiyor.
AP milletvekilleri, Ukrayna'da gerilimin tırmanması durumunda uygulanacak yaptırımların, AB'deki tüm varlıklarının dondurulması ve seyahat kısıtlaması getirilecek kişilerin listesinin genişletilmesinin yanı sıra, Rusya'nın SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmasını içermesini öneriyor.
Kararda, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması halinde, akreditasyonu olanlar hariç, tüm Rus diplomatik pasaport sahiplerine seyahat kısıtlaması getirilmesi ve vizesiz uygulamanın iptal edilmesi öneriliyor.
Milletvekilleri ayrıca, AB'yi bir kez daha Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltacak önlemler almaya, Kuzey Akım-2 projesini devreye sokmaktan kaçınmaya ve yolsuzluk suçları için küresel bir yaptırım rejimi uygulama çağrısı yapıyor.