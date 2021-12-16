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https://tr.sputniknews.com/20211216/erzurumda-17-yasindaki-lise-ogrencisi-okul-binasinin-5inci-katindan-atladi-1051814750.html
Erzurum'da 17 yaşındaki lise öğrencisi okul binasının 5'inci katından atladı
Erzurum'da 17 yaşındaki lise öğrencisi okul binasının 5'inci katından atladı
Erzurum’da 17 yaşındaki lise öğrencisi, okul binasının 5'inci katından atlayarak intihara teşebbüs etti. Bütün kemiklerinin kırıldığı öğrenilen gencin tedavisi... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T00:40+0300
2021-12-16T00:40+0300
2021-12-16T00:40+0300
türkiye
öğrenci
lise
intihar
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Erzurum’da 12'nci sınıf öğrencisi sabah saatlerinde okul binasının 5'inci katındaki boş sınıfa çıkarak kendisini aşağı attı. Lise öğrencisi park etmiş aracın arka kısmına çarparak caddeye düştü. Çevreden durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Genç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencinin bütün kemiklerinin kırıldığı, fakat iç organları zarar görmediği ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç, hava ambulansı ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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öğrenci, lise, intihar
Erzurum'da 17 yaşındaki lise öğrencisi okul binasının 5'inci katından atladı
Erzurum’da 17 yaşındaki lise öğrencisi, okul binasının 5'inci katından atlayarak intihara teşebbüs etti. Bütün kemiklerinin kırıldığı öğrenilen gencin tedavisi sürüyor.
Erzurum’da 12'nci sınıf öğrencisi sabah saatlerinde okul binasının 5'inci katındaki boş sınıfa çıkarak kendisini aşağı attı.
Lise öğrencisi
park etmiş aracın arka kısmına çarparak caddeye düştü.
Çevreden durumun
112
Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Genç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öğrencinin
bütün kemiklerinin kırıldığı
, fakat
iç organları
zarar görmediği ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç, hava ambulansı ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.