https://tr.sputniknews.com/20211216/erzurumda-17-yasindaki-lise-ogrencisi-okul-binasinin-5inci-katindan-atladi-1051814750.html

Erzurum'da 17 yaşındaki lise öğrencisi okul binasının 5'inci katından atladı

Erzurum'da 17 yaşındaki lise öğrencisi okul binasının 5'inci katından atladı

Erzurum’da 17 yaşındaki lise öğrencisi, okul binasının 5'inci katından atlayarak intihara teşebbüs etti. Bütün kemiklerinin kırıldığı öğrenilen gencin tedavisi... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T00:40+0300

2021-12-16T00:40+0300

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türkiye

öğrenci

lise

intihar

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Erzurum’da 12'nci sınıf öğrencisi sabah saatlerinde okul binasının 5'inci katındaki boş sınıfa çıkarak kendisini aşağı attı. Lise öğrencisi park etmiş aracın arka kısmına çarparak caddeye düştü. Çevreden durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Genç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencinin bütün kemiklerinin kırıldığı, fakat iç organları zarar görmediği ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç, hava ambulansı ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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öğrenci, lise, intihar