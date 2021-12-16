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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'de 17. hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T12:35+0300
2021-12-16T12:41+0300
beşiktaş
spor
fenerbahçe
fırat aydınus
hakem
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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fırat Aydınus görev alacak.Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.Süper Lig'de 17. hafta öncesinde Fenerbahçe 27 puanla 5., Beşiktaş 24 puanla 7. sırada bulunuyor.Fırat Aydınus, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ikişer maçını yönetti. Aydınus'un yönettiği maçlarda Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'e 2-0; Konyaspor'a ise 2-1 yenilmişti.Fırat Aydınus bu sezon Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbiyi de yönetmişti. Fırat Aydınus'un yönetiminde ligdeki diğer maçta ise Beşiktaş, Altay deplasmanında 2-1 yenilmişti.TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20211215/2022-fifa-hakemleri-listesi-belirlendi-1051805420.html
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beşiktaş, fenerbahçe, fırat aydınus, hakem

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

12:35 16.12.2021 (güncellendi: 12:41 16.12.2021)
© Fotoğraf : TwitterFenerbahçe-Beşiktaş Logo
Fenerbahçe-Beşiktaş Logo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Süper Lig'de 17. hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fırat Aydınus görev alacak.
Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
Süper Lig'de 17. hafta öncesinde Fenerbahçe 27 puanla 5., Beşiktaş 24 puanla 7. sırada bulunuyor.
Fırat Aydınus, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ikişer maçını yönetti. Aydınus'un yönettiği maçlarda Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'e 2-0; Konyaspor'a ise 2-1 yenilmişti.
Fırat Aydınus bu sezon Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbiyi de yönetmişti. Fırat Aydınus'un yönetiminde ligdeki diğer maçta ise Beşiktaş, Altay deplasmanında 2-1 yenilmişti.

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
17 Aralık Cuma:
20.00 GZT Giresunspor - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
18 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa - Giresunspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
19 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
16.00 Yukatel Kayserispor - Gaziantep FK | Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Fırat Aydınus
Hakem, maç, futbol - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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