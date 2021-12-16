https://tr.sputniknews.com/20211216/fenerbahce-besiktas-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1051825290.html

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 17. hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

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beşiktaş

spor

fenerbahçe

fırat aydınus

hakem

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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fırat Aydınus görev alacak.Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.Süper Lig'de 17. hafta öncesinde Fenerbahçe 27 puanla 5., Beşiktaş 24 puanla 7. sırada bulunuyor.Fırat Aydınus, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ikişer maçını yönetti. Aydınus'un yönettiği maçlarda Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'e 2-0; Konyaspor'a ise 2-1 yenilmişti.Fırat Aydınus bu sezon Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbiyi de yönetmişti. Fırat Aydınus'un yönetiminde ligdeki diğer maçta ise Beşiktaş, Altay deplasmanında 2-1 yenilmişti.TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20211215/2022-fifa-hakemleri-listesi-belirlendi-1051805420.html

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