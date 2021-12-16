https://tr.sputniknews.com/20211216/filipinlerde-rai-tayfunu-karaya-cikti-77-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi-1051824260.html

Filipinler'de Rai Tayfunu karaya çıktı: 77 binden fazla kişi tahliye edildi

Filipinler'de Rai Tayfunu karaya çıktı: 77 binden fazla kişi tahliye edildi

Filipinler'de karaya ulaşan Rai Tayfunu, şiddetli yağış getirdi. On binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, havayolları şirketleri de onlarca uçuşu iptal... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T12:14+0300

2021-12-16T12:14+0300

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filipinler

tahliye

tayfun

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Filipinler'de hava durumu bürosu PAGASA'ya göre Rai Tayfunu, TSİ 08.30'da ülkenin doğusu kıyısında, Siargao Adası'nda karaya çıktı. Ülkede "Odette" olarak bilinen tayfun, şiddetli yağışın ardından sel getirdi. Yerleşim yerlerindeki cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bazı bölgelerde su seviyesi kurtarma ekiplerinin beline kadar ulaştı. On binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, havayolları şirketleri de onlarca uçuşu iptal etti. Ulaşım yetkililerinin ülkenin orta ve güney kesiminde deniz ve kara seyahatini durdurmasıyla binlerce kişi de limanlarda mahsur kaldı.2013'teki Haiyan tayfunundan en çok zarar gören vilayet olan Samar'dan sadece son 2 günde tahliye edilen kişi sayısı yaklaşık 30 bin kişiye ulaştı.Tayfunun ülkenin orta ve güney bölgelerine ulaşması ve ülkenin en büyük adalarından biri olan Mindanao'nun kuzey ucunda yer alan Surigao'da büyük yıkıma yol açması bekleniyor. Filipin medyasına göre Surigao'da Çarşamba akşamından itibaren 2 bin 600'den fazla kişi tahliye edildi.Rai'nin ülkenin adalar grubundan Visayas'ı da etkisi altına alması bekleniyor. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurumuna göre Doğu Visayas'ta 45 binden fazla kişi, evlerinden tahliye edilerek barınma merkezlerine yerleştirildi.Filipinler'de yılda yaklaşık 20 tropik fırtına görülürken, sel ve toprak kaymaları meydana geliyor.

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filipinler, tahliye, tayfun