https://tr.sputniknews.com/20211216/hazine-ve-maliye-bakan-yardimcilari-ercan-gul-ve-mehmet-hamdi-yildirim-gorevden-alindi-1051815767.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişiklikleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişiklikleri

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınırken, yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T01:31+0300

2021-12-16T01:31+0300

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atama

türkiye

resmi gazete

görevden alma

hazine ve maliye bakanlığı

cumhurbaşkanı kararı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararda; Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ile Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.Diğer yandan Kamu Finansman Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ve Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya görevlerinden alındı.

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atama, resmi gazete, görevden alma, hazine ve maliye bakanlığı, cumhurbaşkanı kararı