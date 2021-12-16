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Meteoroloji'den yurt genelinde kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den yurt genelinde kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Öte yandan bazı... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T06:56+0300
2021-12-16T06:54+0300
yaşam
kar yağışı
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, uyarı

Meteoroloji'den yurt genelinde kar yağışı uyarısı

06:56 16.12.2021
© AA / İslam Yakutİstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı. Yağış Beylikdüzü'nde de etkili oldu.
İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı. Yağış Beylikdüzü'nde de etkili oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA / İslam Yakut
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Öte yandan bazı bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 6 derece birden azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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