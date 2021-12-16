https://tr.sputniknews.com/20211216/meteorolojiden-yurt-genelinde-kar-yagisi-uyarisi-1051818345.html

Meteoroloji'den yurt genelinde kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Öte yandan bazı... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T06:56+0300

2021-12-16T06:56+0300

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yaşam

kar yağışı

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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2021

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kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, uyarı