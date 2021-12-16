https://tr.sputniknews.com/20211216/roscosmos-uzay-turizmi-icin-soyuz-araclarinin-uretimini-yilda-4e-cikaracak-1051847951.html
Roscosmos, uzay turizmi için Soyuz araçlarının üretimini yılda 4'e çıkaracak
Roscosmos, uzay turizmi için Soyuz araçlarının üretimini yılda 4'e çıkaracak
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un uzay turizmini geliştirmek için Soyuz insanlı uzay araçlarının üretimini yılda 4'e çıkarmayı planladığı açıklandı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T22:47+0300
2021-12-16T22:47+0300
2021-12-16T22:47+0300
dünya
dmitriy rogozin
soyuz
roscosmos
rkk energiya
uzay turizmi
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Roscosmos basın dairesinden yapılan açıklamaya göre ajans, uzay turizmini geliştirmek için Soyuz insanlı uzay araçlarının üretimini yılda dörde çıkarmayı planlıyor.Açıklamda, "Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Genel Direktörü Dmitriy Rogozin, roket yapım ve uzay şirketi Energiya’ya (RKK Energiya), uzay turizminin geliştirilmesi amacıyla Soyuz MS serisinden insanlı uzay araçlarının üretimini artırmaya yönelik bir plan geliştirmesi ve sunması için talimat verdi" ifadelerine yer verildi.Uzay turizminin Roscosmos'a getirdiği ‘sıcak paranın roket ve uzay endüstrisini modernize etmek için harcandığına’ dikkat çeken Rogozin, "RKK Energiya’ya, yılda 4 adede kadar insanlı uzay aracı üretmek amacıyla üretim kapasitesini artırmaya yönelik somut eylem planını hazırlayarak Roscosmos’a sunmasını rica ederim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211209/rusya-12-yil-sonra-uzay-turizmine-geri-dondu-batili-ozel-sirketler-bu-surede-arayi-kapatabildi-mi-1051605818.html
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dmitriy rogozin, soyuz, roscosmos, rkk energiya, uzay turizmi
Roscosmos, uzay turizmi için Soyuz araçlarının üretimini yılda 4'e çıkaracak
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un uzay turizmini geliştirmek için Soyuz insanlı uzay araçlarının üretimini yılda 4'e çıkarmayı planladığı açıklandı.
Roscosmos basın dairesinden yapılan açıklamaya göre ajans, uzay turizmini geliştirmek için Soyuz insanlı uzay araçlarının üretimini yılda dörde çıkarmayı planlıyor.
Açıklamda, "Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Genel Direktörü Dmitriy Rogozin, roket yapım ve uzay şirketi Energiya’ya (RKK Energiya), uzay turizminin geliştirilmesi amacıyla Soyuz MS serisinden insanlı uzay araçlarının üretimini artırmaya yönelik bir plan geliştirmesi ve sunması için talimat verdi" ifadelerine yer verildi.
Uzay turizminin Roscosmos'a getirdiği ‘sıcak paranın roket ve uzay endüstrisini modernize etmek için harcandığına’ dikkat çeken Rogozin, "RKK Energiya’ya, yılda 4 adede kadar insanlı uzay aracı üretmek amacıyla üretim kapasitesini artırmaya yönelik somut eylem planını hazırlayarak Roscosmos’a sunmasını rica ederim" dedi.