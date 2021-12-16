https://tr.sputniknews.com/20211216/roscosmos-uzay-turizmi-icin-soyuz-araclarinin-uretimini-yilda-4e-cikaracak-1051847951.html

Roscosmos, uzay turizmi için Soyuz araçlarının üretimini yılda 4'e çıkaracak

Roscosmos, uzay turizmi için Soyuz araçlarının üretimini yılda 4'e çıkaracak

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un uzay turizmini geliştirmek için Soyuz insanlı uzay araçlarının üretimini yılda 4'e çıkarmayı planladığı açıklandı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T22:47+0300

2021-12-16T22:47+0300

2021-12-16T22:47+0300

dünya

dmitriy rogozin

soyuz

roscosmos

rkk energiya

uzay turizmi

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Roscosmos basın dairesinden yapılan açıklamaya göre ajans, uzay turizmini geliştirmek için Soyuz insanlı uzay araçlarının üretimini yılda dörde çıkarmayı planlıyor.Açıklamda, "Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Genel Direktörü Dmitriy Rogozin, roket yapım ve uzay şirketi Energiya’ya (RKK Energiya), uzay turizminin geliştirilmesi amacıyla Soyuz MS serisinden insanlı uzay araçlarının üretimini artırmaya yönelik bir plan geliştirmesi ve sunması için talimat verdi" ifadelerine yer verildi.Uzay turizminin Roscosmos'a getirdiği ‘sıcak paranın roket ve uzay endüstrisini modernize etmek için harcandığına’ dikkat çeken Rogozin, "RKK Energiya’ya, yılda 4 adede kadar insanlı uzay aracı üretmek amacıyla üretim kapasitesini artırmaya yönelik somut eylem planını hazırlayarak Roscosmos’a sunmasını rica ederim" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211209/rusya-12-yil-sonra-uzay-turizmine-geri-dondu-batili-ozel-sirketler-bu-surede-arayi-kapatabildi-mi-1051605818.html

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dmitriy rogozin, soyuz, roscosmos, rkk energiya, uzay turizmi