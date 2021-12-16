Rusya hokey takımı, SSCB formasıyla çıktığı maçta Kanada’yı yendi

Rusya hokey milli takımının oyuncuları, Moskova’da düzenlenen Pervıy Kanal Kupası turnuvası kapsamında SSCB formasıyla çıkıp Kanada’yla oynadıkları maçı 4:3 skorla kazandı.Kanada hokey takımı ile karşı karşıya gelen Rus milli sporcular, zorlu müsabakayı 4:3 kazanmasını bildi. Rusya milli takımının zaferi, Yegor Korşkov’un (5. dakika), Aleksandr Yelesin’in (29. dakika) Nikita Nesterov’un (40. dakika) ve Vadim Şipaçev’in (41. dakika) kaydettikleri gollerle geldi. Kanada milli takımının 3 golünü ise Brandon Gormley (28. dakika), Daniel Audette (49. Dakika) ve Eric O'Dell (59. dakika) kaydetti.Rusya 16 Aralık’ta oynanacak bir sonraki maçta İsveç milli takımı ile karşı karşıya gelecek. Kanada takımı da bir sonraki gün İsveç’le karşılaşacak.Pervıy Kanal Kupası, geleneksel olarak Rusya, İsveç, Çekya ve Finlandiya milli takımlarının yer aldığı Avrupa Hokey Turnuvası’nın Rusya ayağı. Bu kez turnuvada, Pekin’de düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlık yapmak amacıyla Kanada milli takımı yer alıyor. Kanada ile oynanan maçlar Avrupa Hokey Kupası’nın sıralamasına girmiyor.
Rusya hokey milli takımının oyuncuları, Moskova’da düzenlenen Pervıy Kanal Kupası turnuvası kapsamında SSCB formasıyla çıkıp Kanada’yla oynadıkları maçı 4:3 skorla kazandı.
Rusya hokey milli takımının oyuncuları, Moskova’da düzenlenen Pervıy Kanal Kupası turnuvası kapsamında SSCB formasıyla çıkıp Kanada’yla oynadıkları maçı 4:3 skorla kazandı.
Kanada hokey takımı ile karşı karşıya gelen Rus milli sporcular, zorlu müsabakayı 4:3 kazanmasını bildi. Rusya milli takımının zaferi, Yegor Korşkov’un (5. dakika), Aleksandr Yelesin’in (29. dakika) Nikita Nesterov’un (40. dakika) ve Vadim Şipaçev’in (41. dakika) kaydettikleri gollerle geldi. Kanada milli takımının 3 golünü ise Brandon Gormley (28. dakika), Daniel Audette (49. Dakika) ve Eric O'Dell (59. dakika) kaydetti.
Rusya 16 Aralık’ta oynanacak bir sonraki maçta İsveç milli takımı ile karşı karşıya gelecek. Kanada takımı da bir sonraki gün İsveç’le karşılaşacak.
Pervıy Kanal Kupası, geleneksel olarak Rusya, İsveç, Çekya ve Finlandiya milli takımlarının yer aldığı Avrupa Hokey Turnuvası’nın Rusya ayağı. Bu kez turnuvada, Pekin’de düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlık yapmak amacıyla Kanada milli takımı yer alıyor. Kanada ile oynanan maçlar Avrupa Hokey Kupası’nın sıralamasına girmiyor.
💥 Встречайте — форма, в которой национальная сборная стартует сегодня на Кубке Первого канала матчем против Канады. ⠀ Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры ⠀#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/794C4y8yML