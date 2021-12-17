https://tr.sputniknews.com/20211217/ak-partili-kurtulmus-ekonomik-buhran-gibi-bir-laf-haddi-asan-bir-sozdur-1051873536.html
AK Partili Kurtulmuş: 'Ekonomik buhran’ gibi bir laf, haddi aşan bir sözdür
AK Partili Kurtulmuş: 'Ekonomik buhran’ gibi bir laf, haddi aşan bir sözdür
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son ekonomik gelişmelere yönelik eleştirilerle ilgili, "Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T18:19+0300
2021-12-17T18:19+0300
2021-12-17T18:19+0300
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Kurtulmuş, ekonomideki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.AK Partili vekil, "Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz. ‘Ekonomik buhran’ gibi bir laf haddi aşan bir sözdür. Kimse bunu aklından bile geçirmesin. Ekonomi ile demokrasi yan yana yürümek zorundadır" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211217/chpli-2-belediye-asgari-ucreti-5-bin-tl-yapti-1051872905.html
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ak parti, numan kurtulmuş, enflasyon, dolar, akp, döviz, ekonomi, dolar/tl
AK Partili Kurtulmuş: 'Ekonomik buhran’ gibi bir laf, haddi aşan bir sözdür
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son ekonomik gelişmelere yönelik eleştirilerle ilgili, "Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz. ‘Ekonomik buhran’ gibi bir laf haddi aşan bir sözdür. Kimse bunu aklından bile geçirmesin. Ekonomi ile demokrasi yan yana yürümek zorundadır" dedi.
Kurtulmuş, ekonomideki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.
AK Partili vekil, "Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz. ‘Ekonomik buhran’ gibi bir laf haddi aşan bir sözdür. Kimse bunu aklından bile geçirmesin. Ekonomi ile demokrasi yan yana yürümek zorundadır" ifadelerini kullandı.