https://tr.sputniknews.com/20211217/ak-partili-kurtulmus-ekonomik-buhran-gibi-bir-laf-haddi-asan-bir-sozdur-1051873536.html

AK Partili Kurtulmuş: 'Ekonomik buhran’ gibi bir laf, haddi aşan bir sözdür

AK Partili Kurtulmuş: 'Ekonomik buhran’ gibi bir laf, haddi aşan bir sözdür

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son ekonomik gelişmelere yönelik eleştirilerle ilgili, "Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T18:19+0300

2021-12-17T18:19+0300

2021-12-17T18:19+0300

türkiye

ak parti

numan kurtulmuş

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dolar

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döviz

ekonomi

dolar/tl

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Kurtulmuş, ekonomideki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.AK Partili vekil, "Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz. ‘Ekonomik buhran’ gibi bir laf haddi aşan bir sözdür. Kimse bunu aklından bile geçirmesin. Ekonomi ile demokrasi yan yana yürümek zorundadır" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211217/chpli-2-belediye-asgari-ucreti-5-bin-tl-yapti-1051872905.html

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ak parti, numan kurtulmuş, enflasyon, dolar, akp, döviz, ekonomi, dolar/tl