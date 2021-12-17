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Aleyna Tilki'ye 5 ay hapis cezası
Aleyna Tilki'ye 5 ay hapis cezası
Geçtiğimiz yılın ocak ayında İstanbul Yeni Havalimanı'nda bir özel güvenlik görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Aleyna... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T10:37+0300
2021-12-17T10:37+0300
yaşam
havaalanı
aleyna tilki
hapis
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Aleyna Tilki, Ocak 2020'de İtalya'nın Milano kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'ndaydı. İddialara göre şarkıcı, bir yolcu ile henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı tartışma sırasında bir özel güvenlik görevlisine de hakaret etti. Olayın ardından özel güvenlik görevlisi Neslihan Ö.'nün şikayeti sonrası Tilki, polis merkezinde ifade verip, uçuşunu iptal ederek havalimanından ayrıldı.Şikayet üzerine, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında genç şarkıcı hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Mahkemede Tilki'nin "Kimsin, polis misin?", "Seni bulup mahvedeceğim", "Salak mısın, senin yüzünden uçağı kaçırıyorum" şeklinde hakaret ve küfürler ettiği iddiası değerlendirildi.Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, dosyadaki tüm deliller, tanık beyanları ve görüntü izleme tutanakları, sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmasından kaynaklı cezalandırılması talep edildi. Tilki, 5 ay hapis ve 7 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.
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havaalanı, aleyna tilki, hapis

Aleyna Tilki'ye 5 ay hapis cezası

10:37 17.12.2021
© Fotoğraf : FacebookAleyna Tilki
Aleyna Tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© Fotoğraf : Facebook
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Geçtiğimiz yılın ocak ayında İstanbul Yeni Havalimanı'nda bir özel güvenlik görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Aleyna Tilki'ye 5 ay hapis ve 7 bin 80 TL adli para cezası verildi.
Aleyna Tilki, Ocak 2020'de İtalya'nın Milano kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'ndaydı. İddialara göre şarkıcı, bir yolcu ile henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı tartışma sırasında bir özel güvenlik görevlisine de hakaret etti. Olayın ardından özel güvenlik görevlisi Neslihan Ö.'nün şikayeti sonrası Tilki, polis merkezinde ifade verip, uçuşunu iptal ederek havalimanından ayrıldı.
Şikayet üzerine, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında genç şarkıcı hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Mahkemede Tilki'nin "Kimsin, polis misin?", "Seni bulup mahvedeceğim", "Salak mısın, senin yüzünden uçağı kaçırıyorum" şeklinde hakaret ve küfürler ettiği iddiası değerlendirildi.
Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, dosyadaki tüm deliller, tanık beyanları ve görüntü izleme tutanakları, sanığın üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmasından kaynaklı cezalandırılması talep edildi. Tilki, 5 ay hapis ve 7 bin 80 TL para cezasına çarptırıldı.
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