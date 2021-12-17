https://tr.sputniknews.com/20211217/almanya-saglik-bakanindan-omicron-uyarisi-toplum-buyuk-bir-sinamayla-karsi-karsiya-1051874209.html

Almanya Sağlık Bakanı'ndan 'Omicron' uyarısı: Toplum büyük bir sınamayla karşı karşıya

Almanya Sağlık Bakanı'ndan 'Omicron' uyarısı: Toplum büyük bir sınamayla karşı karşıya

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Kovid-19 salgınında Omicron varyantından dolayı hastanelerin ve toplumun büyük bir sınamayla karşı karşıya kalacağını... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T18:29+0300

2021-12-17T18:29+0300

2021-12-17T18:29+0300

koronavirüs

almanya

karl lauterbach

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

omicron

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Hannover kentinde yaptığı açıklamada, salgında Omicron varyantından dolayı Almanya'da ortaya çıkacak yeni dalgayla nasıl mücadele edilmesinin düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi."Karşı karşıya olduğumuz ve benim açımdan engelleyeceğimiz Omicron dalgasının hastanelerimiz, yoğun bakım üniteleri ve aynı zamanda toplum için büyük bir sınama olacağını varsaymamız lazım" değerlendirmesini yapan Lauterbach, salgının kilit döneminde bulunduklarını söyledi.'Omicron bulaşanların sayısı 1-2 günde iki kart arttı'İngiltere’deki uzmanlarla ve mevkidaşıyla sürekli temasta olduğunu ifade eden Lauterbach, İngiltere’de Omicron varyantı bulaşanların sayısının bir veya iki gün içinde iki kart arttığına işaret etti.Lauterbach "İngiltere'de gözlemlediğimiz bu durum şu ana kadar salgında gördüğümüz her şeyi aşıyor" ifadesini kullandı.'Noel Bayramı' uyarısıAlmanya’da da buna hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Lauterbach, şimdi aşı kampanyasında hatırlatıcı doz uygulamasının hızla arttırılması gerektiğinin altını çizdi.Lauterbach, halka Noel Bayramı’nda dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.

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almanya, karl lauterbach, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, omicron