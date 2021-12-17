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https://tr.sputniknews.com/20211217/altin-yukselmeye-devam-ediyor-gram-937-ceyrek-1462-cumhuriyet-altini-6015-tl-seviyesinde-1051856393.html
Altın yükselmeye devam ediyor: Gram 937, çeyrek 1.462, Cumhuriyet altını 6.015 TL seviyesinde
Altın yükselmeye devam ediyor: Gram 937, çeyrek 1.462, Cumhuriyet altını 6.015 TL seviyesinde
Gram altın bugün yüzde 289 yükselişle 932 TL'den işlem görüyor. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T10:37+0300
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ekonomi
altın
gram altın
yükseliş
yarım gram altın
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Gram altın bugün 925 TL'yi de aşarak 933 TL'ye ulaştı.Fed'in politika belirsizliğini ortadan kaldırmasıyla birlikte ONS altın önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.45 oranında primle 1806 dolardan işlem görüyor.Haftanın son işlem gününe 907 liradan başlayan gram altın, 937 lirayı aşarak rekor kırdı ve 933 lira seviyesinde dengelendi.Çeyrek altın ise 1.462 TL'den alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 6.015 TL'den işlem görüyor.
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altın, gram altın, yükseliş, yarım gram altın

Altın yükselmeye devam ediyor: Gram 937, çeyrek 1.462, Cumhuriyet altını 6.015 TL seviyesinde

10:37 17.12.2021
© AAAltın, çeyrek altın, cumhuriyet altını
Altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Gram altın bugün yüzde 289 yükselişle 932 TL'den işlem görüyor.
Gram altın bugün 925 TL'yi de aşarak 933 TL'ye ulaştı.
Fed'in politika belirsizliğini ortadan kaldırmasıyla birlikte ONS altın önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.45 oranında primle 1806 dolardan işlem görüyor.
Haftanın son işlem gününe 907 liradan başlayan gram altın, 937 lirayı aşarak rekor kırdı ve 933 lira seviyesinde dengelendi.
Çeyrek altın ise 1.462 TL'den alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 6.015 TL'den işlem görüyor.
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