https://tr.sputniknews.com/20211217/altin-yukselmeye-devam-ediyor-gram-937-ceyrek-1462-cumhuriyet-altini-6015-tl-seviyesinde-1051856393.html

Altın yükselmeye devam ediyor: Gram 937, çeyrek 1.462, Cumhuriyet altını 6.015 TL seviyesinde

Altın yükselmeye devam ediyor: Gram 937, çeyrek 1.462, Cumhuriyet altını 6.015 TL seviyesinde

Gram altın bugün yüzde 289 yükselişle 932 TL'den işlem görüyor. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-17T10:37+0300

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ekonomi

altın

gram altın

yükseliş

yarım gram altın

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Gram altın bugün 925 TL'yi de aşarak 933 TL'ye ulaştı.Fed'in politika belirsizliğini ortadan kaldırmasıyla birlikte ONS altın önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.45 oranında primle 1806 dolardan işlem görüyor.Haftanın son işlem gününe 907 liradan başlayan gram altın, 937 lirayı aşarak rekor kırdı ve 933 lira seviyesinde dengelendi.Çeyrek altın ise 1.462 TL'den alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 6.015 TL'den işlem görüyor.

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2021

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altın, gram altın, yükseliş, yarım gram altın