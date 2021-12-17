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https://tr.sputniknews.com/20211217/avustralyada-orumcek-queensland-saglik-bakaninin-aciklamalarini-boldu-1051881033.html
Avustralya'da örümcek, Queensland Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını böldü
Avustralya'da örümcek, Queensland Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını böldü
Avustralya’nın Queensland eyaleti Sağlık Bakanı Yvette D’Ath’ınn salgında sorun durumla ilgili yaptığı açıklamalar bir örümcek nedeniyle bölündü. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T23:45+0300
2021-12-17T23:45+0300
2021-12-17T23:45+0300
yaşam
avustralya
queensland
açıklama
örümcek
sağlık bakanı
koronavirüs
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Queensland’deki işletmelerin aşı kurallarına dikkat etmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Yvette D’Ath, cümlesinin ortasında durarak aşağı baktı.9 News’da yer alan habere göre, D’Ath, "Biri bu örümceği alabilir mi?” ifadesini kullandı.Baş Sağlık Danışmanı Dr. John Gerrard ise hızla, D’Ath’ın önündeki kağıtları kullanarak örümceği kovmaya çalıştı.D’Ath, "İşte bu ne kadar kontrol sahibi olduğumun kanıtı" diye konuştu.
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avustralya, queensland, açıklama, örümcek, sağlık bakanı, koronavirüs
Avustralya'da örümcek, Queensland Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını böldü
Avustralya’nın Queensland eyaleti Sağlık Bakanı Yvette D’Ath’ınn salgında sorun durumla ilgili yaptığı açıklamalar bir örümcek nedeniyle bölündü.
Queensland’deki işletmelerin aşı kurallarına dikkat etmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Yvette D’Ath, cümlesinin ortasında durarak aşağı baktı.
9 News’da yer alan habere göre, D’Ath,
"Biri bu örümceği alabilir mi?” ifadesini kullandı.
Baş Sağlık Danışmanı Dr. John Gerrard ise hızla, D’Ath’ın önündeki kağıtları kullanarak örümceği kovmaya çalıştı.
D’Ath,
"İşte bu ne kadar kontrol sahibi olduğumun kanıtı" diye konuştu.