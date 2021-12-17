https://tr.sputniknews.com/20211217/avustralyada-orumcek-queensland-saglik-bakaninin-aciklamalarini-boldu-1051881033.html

Avustralya'da örümcek, Queensland Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını böldü

Avustralya'da örümcek, Queensland Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını böldü

Avustralya’nın Queensland eyaleti Sağlık Bakanı Yvette D’Ath’ınn salgında sorun durumla ilgili yaptığı açıklamalar bir örümcek nedeniyle bölündü. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T23:45+0300

2021-12-17T23:45+0300

2021-12-17T23:45+0300

yaşam

avustralya

queensland

açıklama

örümcek

sağlık bakanı

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051881006_12:0:1200:668_1920x0_80_0_0_c9b530da3e865810205b41a848dd580a.jpg

Queensland’deki işletmelerin aşı kurallarına dikkat etmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Yvette D’Ath, cümlesinin ortasında durarak aşağı baktı.9 News’da yer alan habere göre, D’Ath, "Biri bu örümceği alabilir mi?” ifadesini kullandı.Baş Sağlık Danışmanı Dr. John Gerrard ise hızla, D’Ath’ın önündeki kağıtları kullanarak örümceği kovmaya çalıştı.D’Ath, "İşte bu ne kadar kontrol sahibi olduğumun kanıtı" diye konuştu.

avustralya

queensland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avustralya, queensland, açıklama, örümcek, sağlık bakanı, koronavirüs